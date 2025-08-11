Kolbeinn Þórðarson, miðjumaður Gautaborgar í efstu deild sænska fótboltans, skoraði sitt sjötta mark á tímabilinu í 1-0 sigri á GAIS.
Kolbeinn var að venju í byrjunarliði Gautaborgar og skoraði það sem reyndist sigurmarkið strax á 12. mínútu leiksins. Hans sjötta mark á tímabilinu í aðeins 16 leikjum. Hann nældi sér svo í gult spjald í síðari hálfleik, hans fjórða á tímabilinu.
Kolbeinn Thordarson! Blåvitt tar ledningen mot GAIS📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/p3af08E2BZ— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) August 11, 2025
Ari Sigurpálsson og Júlíus Magnússon komu báðir inn af varamannabekknum þegar Elfsborg gerði 2-2 jafntefli við Varnamo á heimavelli. Ari kom inn af bekknum á 49. mínútu en Júlíus þegar aðeins tvær mínútur voru til loka venjulegs leiktíma.
Eftir sigur dagsins er Gautaborg með 31 stig í 7. sæti að loknum 19 umferðum. Aðeins eru fimm stig í Ara, Júlíus og félaga í Elfsborg sem sitja í 3. sæti með 36 stig.