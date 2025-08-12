FCK er komið örugglega áfram í Meistaradeild Evrópu eftir algjöran yfirburðasigur á Malmö í kvöld.
Fyrri leikur liðanna var nokkuð bragðdaufur og endaði 0-0 en allt annað var uppi á teningnum í kvöld þar sem Kaupmannahafnarbúar léku við hvurn sinn fingur og unnu að lokum sanngjarnan 5-0 sigur.
Gestirnir áttu mögulega að fá víti í stöðunni 2-0 en eftir yfirferð í VAR var ekkert dæmt og leikur gestanna hrundi algjörlega í kjölfarið. FCK voru að sögn sjónvarvotts einfaldlega „ljósárum betri“ í kvöld. Frammistaða gestanna var ekki upp á marga fiska en þeir voru baulaðir af velli af eigin stuðningsmönnum í leikslok.
Íslendingarnir þrír í liðunum komu lítið við sögu að þessu sinni. Markvörðurinn Rúnar Alex Rúnarsson sat allan tímann á bekknum hjá FCK og sömu sögu er að segja af Arnóri Sigurðssyni í liði Malmö en Daníel Tristan Guðjohnsen kom inn á í lið Malmö á 80. mínútu.
FCK mætir Basel frá Sviss í næstu umferð.