Ancelotti veit það á miðvikudag hvort hann fái bann fyrir að mótmæla rangstöðu Gylfa

Carlo Ancelotti, knattspyrnustjóri Everton, gæti verið á leiðinni í leikbann eftir að hafa fengið rautt spjald eftir leik Everton og Manchester United í gær.



Ancelotti var allt annað en sáttur með að mögulegt sigurmark Everton liðsins í þessu 1-1 jafntefli var dæmt af vegna rangstöðu. Enska knattspyrnusambandið hefur nú kært hann fyrir háttalag sitt.



Dominic Calvert-Lewin skoraði markið en Gylfi Þór Sigurðsson var dæmdur rangstæður af Varsjánni vegna þess að hann sat fyrir framan markvörðinn David de Gea. Carlo Ancelotti hélt því fram að Gylfi hafi ekki skyggt á markvörðinn af því að hann sat á grasinu.





Everton boss Carlo Ancelotti will find out by Wednesday whether he will be punished for being sent off against Manchester United.



More: https://t.co/A7iKVpzuku#bbcfootball pic.twitter.com/hrGEhmLUue