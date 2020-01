Gylfi áfram á meiðslalistanum

Gylfi Þór Sigurðsson verður ekki með Everton í kvöld er liðið mætir Newcastle á heimavelli í ensku úrvalsdeildinni.



Gylfi hefur verið að glíma við meiðsli í nára og var ekki með Everton um helgina er liðið gerði 1-1 jafntefli við West Ham.



Carlo Ancelotti, stjóri Everton, staðfesti svo á blaðamannafundi í gær að Gylfi verði heldur ekki með Newcastle í kvöld.





| "Richarlison trained today but he still has pain so is not available for tomorrow. He's doing well but we don't want to take a risk."



Sigurdsson also ruled out. Late call to be made on Keane. #EVENEW