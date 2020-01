Lampard elskar að hlusta á Roy Keane en ætlar að sanna fyrir honum að hann hafi rangt fyrir sér

Frank Lampard, stjóri Chelsea, er staðráðinn í því að sanna fyrir Roy Keane og öðrum spekingum að hans sé starfi sínu vaxinn hjá Chelsea.



Roy Keane, spekingur Sky Sports, sagði um helgina að farið væri silkihönskum um Frank Lampard. Hann ber meðal annars saman Lampard og Ole Gunnar Solskjær hjá Manchester United.



Írinn sagði að allir vildu Solskjær burt á meðan flestir töluðu um Lampard eins og frábæran stjóra en benti á að Chelsea hafi tapað átta leikjum.



Lampard segist hafa horft á þetta en kippir sér að öðru leyti ekki mikið upp við þetta.



„Ég horfði á þetta. Þetta var gott sjónvarp er það ekki? Þetta stingur í eyrun. Ég held að bara það að ég sé enskur hjálpi mér ekki að sleppa við gagnrýni,“ sagði Lampard.





Frank Lampard admits he is out to silence doubters like Roy Keane by making a success of his Chelsea tenure.