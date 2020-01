Manchester United hafði betur gegn grönnunum í City, 1-0, er liðin mættust í síðari undanúrslitaleik liðanna í enska deildarbikarnum.



City vann fyrri leik liðanna á Old Trafford 3-1 og því dugði sigurinn í kvöld ekki til fyrir United. Það verða því City og Aston Villa sem mætast í úrslitaleiknum.





FT 0-1 (3-2) A defeat on the night, but Man City are off to the Carabao Cup final at Wembley for the third year in a row. REACTION https://t.co/VJCRUob0sG #bbcfootball #MCIMUN pic.twitter.com/EeD62feCP5







Fyrsta og eina mark leiksins kom á 35. mínútu og það má segja að það hafi komið gegn gangi leiksins. Eftir aukaspyrnu féll boltinn fyrir Nemanja Matic sem þrumaði boltanum laglega í netið.



Þettta var fyrsta skot United á markið í leiknum en City hafði nokkrar góðar sóknir sem þeir nýttu sér illa. 1-0 fyrir United í hálfleik.



Það var áfram kraftur í United-liðinu í síðari hálfleik en þeir þurftu eitt mark í viðbót til þess að koma leiknum í framlengingu.



Það hjálpaði ekki United er markaskorarinn Matic fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt stundarfjórðungi fyrir leikslok.





2014 - Nemanja Matic is the first Manchester United player to both score and be sent off in a game since Wayne Rooney against West Ham in the Premier League back in September 2014. Bath. pic.twitter.com/Ck08Ou1O17