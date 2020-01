Kristian Nökkvi Hlynsson er genginn í raðir hollenska stórliðsins Ajax en þetta var staðfest í dag.



Samningur Kristians við félagið er til tveggja og hálfs árs en hann lék sinn fyrsta leik fyrir Breiðablik á síðasta ári.



Kristian er einungis fimmtán ára gamall en verður sextán ára síðar í mánuðinum.





Now its official that Kristian Hlynsson (2004) has signed for Ajax from Breidablik. Huge talent. Congrats pic.twitter.com/JkksqWGtqO