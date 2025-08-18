Neymar hágrét eftir skell gegn Coutinho og félögum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 18. ágúst 2025 13:31 Neymar gekk grátandi af velli eftir neyðarlegt tap Santos fyrir Vasco da Gama. getty/Riquelve Nata Illa gengur hjá Neymar og félögum hans í brasilíska fótboltaliðinu Santos og gengi þess hefur mikil áhrif á stórstjörnuna. Santos tapaði 0-6 fyrir Vasco da Gama í gær. Þetta var í fyrsta sinn sem Santos fær á sig sex mörk á heimavelli í leik í efstu deild og þá var þetta stærsta tapið á ferli Neymars. Hann átti erfitt með sig eftir leikinn og hágrét. „Ég skammast mín. Ég er svo vonsvikinn með frammistöðu okkar. Stuðningsmennirnir eru í fullum rétti til að mótmæla, þó án þess að beita ofbeldi. En ef þeir vilja blóta og móðga hafa þeir rétt á því. Viðhorf okkar á vellinum var hræðilegt,“ sagði Neymar í leikslok. „Ég hef aldrei upplifað svona lagað áður. Ég grét af reiði og vegna alls. Því miður get ég ekki hjálpað á allan hátt. Nú þurfa allir að fara heim og hugsa hvað þeir vilja gera.“ Knattspyrnustjóri Santos, Cleber Xavier, var látinn taka pokann sinn skömmu eftir leikinn í gær. Philippe Coutinho, fyrrverandi samherji Neymars í brasilíska landsliðinu, skoraði tvö mörk fyrir Vasco da Gama sem vann sinn stærsta deildarsigur í sautján ár í gær. Neymar gekk í raðir uppeldisfélags síns frá Al Hilal í byrjun þessa árs. Síðan þá hefur hann leikið 21 leik fyrir Santos og skorað sex mörk. Neymar, sem er 33 ára, er markahæsti leikmaður í sögu brasilíska landsliðsins með 79 mörk. Santos er í 15. sæti brasilísku úrvalsdeildarinnar með 21 stig, tveimur stigum frá fallsæti. Fótbolti Mest lesið „Upplifi þetta mál sem fjölskylduharmleik“ Handbolti „Ég taldi þetta vera einu leiðina“ Fótbolti Vildi mölva kylfurnar eftir sturlað högg Schefflers Golf Skjálfandi í keppni eftir of stóran skammt af kreatíni Golf Sjáðu sigurmark Arsenal og negluna frá Eze sem dæmd var af Enski boltinn Ekki ógnað eins lítið í tvö og hálft ár Enski boltinn Segir vandamálin enn til staðar og spáir Man. Utd tíunda sæti Enski boltinn Saliba við Hjörvar: „Ekki víti og ég hafði engar áhyggjur“ Enski boltinn „Enskir úrvalsdeildardómarar eru ekki að fara að dæma á þetta“ Enski boltinn „Dómararnir misstu af höggi í maga Ómars Björns“ Fótbolti Fleiri fréttir „Þú getur sungið í sturtunni heima hjá þér en það er ekki víst að þú getir gert það á La Scala í Mílanó“ Neymar hágrét eftir skell gegn Coutinho og félögum María mætt til frönsku nýliðanna Sjáðu veisluna í Kópavogi, magnaðan klobba og perluna í Eyjum „Búið að vanrækja ákveðið innra starf í Garðabænum“ „Enskir úrvalsdeildardómarar eru ekki að fara að dæma á þetta“ Sjóðheitur Sigurður Bjartur með sjö mörk í síðustu fimm leikjum Fyrsti sigurinn á gervigrasi í 357 daga Forest fær nýjan markahrók Ekki ógnað eins lítið í tvö og hálft ár Segir vandamálin enn til staðar og spáir Man. Utd tíunda sæti „Ekki trúa öllu sem þið lesið, sérstaklega á netinu“ „Ég taldi þetta vera einu leiðina“ „Tók góðan tíma fyrir mig að geta litið á myndirnar“ Sjáðu sigurmark Arsenal og negluna frá Eze sem dæmd var af „Dómararnir misstu af höggi í maga Ómars Björns“ „Kærkominn sigur eftir þunga daga“ Saliba við Hjörvar: „Ekki víti og ég hafði engar áhyggjur“ Óvænt tap Atlético í fyrsta leik „Maður þurfti kvíðalyf síðustu mínúturnar“ Axel Óskar: „Fáir leiðinlegir leikir hér fyrir áhorfendur“ Uppgjörið: Breiðablik - FH 4-5 | Bragi breytti leiknum og Blikar sitja eftir í sárum Vitinha tryggði meisturunum góða byrjun Uppgjörið: ÍA - Víkingur 0-1 | Víkingur minnkar muninn á Val með langþráðum deildarsigri Uppgjörið: Afturelding - KA 3-3 | Mikið fjör en enn lengri bið eftir sigri Alsæla eftir hetjumark Ísaks í fyrsta leik Fernandes við Hjörvar: „Mistök okkar allra“ Davíd Smári: „Menn eru með vofandi yfir sér risastórt augnablik“ Frábær sigur Þórs sem sækir að efsta sætinu Stefán Ingi einn sá markahæsti í Noregi Sjá meira