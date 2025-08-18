Fótbolti

Neymar há­grét eftir skell gegn Coutinho og fé­lögum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Neymar gekk grátandi af velli eftir neyðarlegt tap Santos fyrir Vasco da Gama.
Illa gengur hjá Neymar og félögum hans í brasilíska fótboltaliðinu Santos og gengi þess hefur mikil áhrif á stórstjörnuna.

Santos tapaði 0-6 fyrir Vasco da Gama í gær. Þetta var í fyrsta sinn sem Santos fær á sig sex mörk á heimavelli í leik í efstu deild og þá var þetta stærsta tapið á ferli Neymars. Hann átti erfitt með sig eftir leikinn og hágrét.

„Ég skammast mín. Ég er svo vonsvikinn með frammistöðu okkar. Stuðningsmennirnir eru í fullum rétti til að mótmæla, þó án þess að beita ofbeldi. En ef þeir vilja blóta og móðga hafa þeir rétt á því. Viðhorf okkar á vellinum var hræðilegt,“ sagði Neymar í leikslok.

„Ég hef aldrei upplifað svona lagað áður. Ég grét af reiði og vegna alls. Því miður get ég ekki hjálpað á allan hátt. Nú þurfa allir að fara heim og hugsa hvað þeir vilja gera.“

Knattspyrnustjóri Santos, Cleber Xavier, var látinn taka pokann sinn skömmu eftir leikinn í gær.

Philippe Coutinho, fyrrverandi samherji Neymars í brasilíska landsliðinu, skoraði tvö mörk fyrir Vasco da Gama sem vann sinn stærsta deildarsigur í sautján ár í gær.

Neymar gekk í raðir uppeldisfélags síns frá Al Hilal í byrjun þessa árs. Síðan þá hefur hann leikið 21 leik fyrir Santos og skorað sex mörk.

Neymar, sem er 33 ára, er markahæsti leikmaður í sögu brasilíska landsliðsins með 79 mörk.

Santos er í 15. sæti brasilísku úrvalsdeildarinnar með 21 stig, tveimur stigum frá fallsæti.

