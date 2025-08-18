Valgeir Lunddal Friðriksson og félagar í Fortuna Düsseldorf komust í kvöld áfram í aðra umferð þýsku bikarkeppninni eftir endurkomusigur.
Fortuna Düsseldorf vann þá 4-2 útisigur á FC Schweinfurt sem er í þýsku D-deildinni eða tveimur deildum neðar.
Schweinfurt var engu að síður 1-0 yfir í hálfleik þegar Valgeir Lunddal var sendur inn á völlinn.
Valgeir lagði upp jöfnunarmark fyrir Shinta Appelkamp á 65. mínútu og Düsseldorf bætti síðan við þremur mörkum í seinni hálfleiknum.
Düsseldorf komst í 3-1 en Schweinfurt minnkaði aftur muninn í 3-2 áður Appelkamp innsiglaði sigurinn með sínu öðru marki. Hin mörk liðsins skoruðu þeir Cedric Itten og Florent Muslija.
Það þurfti að framlengja leikinn hjá Jóni Degi Þorsteinssyni og félögum í Herthu Berlin sem voru að spila við Preussen Münster á útivelli. Staðan var markalaus eftir níutíu mínútur en bæði liðin eru í þýsku b-deildinni.