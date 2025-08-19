Íslenski boltinn

Tvö mörk með fyrstu tveimur snertingunum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Bragi Karl Bjarkason, leikmaður FH.
Bragi Karl Bjarkason, leikmaður FH.

Bragi Karl Bjarkason átti draumainnkomu hjá FH í Bestu deild karla í fyrrakvöld er liðið vann 5-4 sigur á Íslandsmeisturum Breiðabliks. Um var að ræða fyrsta sigur liðsins á gervigrasi í 357 daga.

FH-ingum virðist hafa liðið umtalsvert betur heima hjá sér, í Kaplakrika, heldur en að heiman í sumar. Liðið hafði aðeins unnið einn útisigur fyrir leikinn við Breiðablik í fyrrakvöld og sá sigur vannst á ÍA á Akranesi - á grasi. Aðrir útileikir á gervigrasi í sumar og allir með tölu tapast. Raunar hafði liðið ekki unnið keppnisleik á grasi síðan FH vann Fylki í Árbænum þann 25. ágúst 2024.

„Ég held það sé ekki einn hlutur sem valdi. Við erum með frábæra leikmenn í öllum stöðum og það skiptir engu máli hvort það er gervigras eða gras. Það getur verið að þetta sé eitthvað hugarfarstengt. Ég trúi ekki á þetta og hafði ekki mikið spáð í þessu þegar það var sagt inni í klefa að við hefðum ekki unnið á gervigrasi í heilt ár. En við sýndum það að við getum unnið á gervigrasi,“ segir Bragi Karl Bjarkason, leikmaður FH.

Innkoma í lagi

Bragi Karl hefur ekki átt fast sæti í liði FH eftir skipti sín í Krikann frá ÍR í vetur. Hann stimplaði sig inn af krafti í leiknum við Blika. Hann skoraði eftir aðeins 30 sekúndur á vellinum, eftir að hafa komið inn á fyrir Kristján Flóka Finnbogason á 54. mínútu. Markið var með hans fyrstu snertingu í leiknum og hann skoraði öðru sinni örfáum mínútum síðar, það með sinni annarri snertingu.

„Að mæta með áræðni og kraft inn í þetta. Maður reyndi að gera eins vel og maður gat og það heppnaðist þokkalega, að skora tvö,“ segir Bragi og bætir við:

„Þetta var mjög ánægjulegt og ég kannski bjóst ekki við þessu. Maður tekur því sem kemur og ég er ánægður eftir þetta.“

Það hafi þá verið ánægjulegt að skora fyrstu tvö mörkin fyrir FH og jafnframt fyrstu mörkin í efstu deild.

„Tilfinningin var mjög góð. Það var ákveðið spennufall í gær að skora þessi tvö mörk. Það var gaman að geta hjálpað liðinu. Böddi á svo stórt hrós skilið fyrir báðar stoðsendingarnar, hann fær stórt kredit fyrir þær,“ segir Bragi.

Fréttina má sjá í spilaranum.

FH Besta deild karla Fótbolti

