Sjáðu veisluna í Kópavogi, magnaðan klobba og perluna í Eyjum Sindri Sverrisson skrifar 18. ágúst 2025 12:49 Sigurður Bjartur Hallsson hefur verið sjóðheitur að undanförnu og fagnar hér marki gegn Breiðabliki í gær. Sýn Sport Einn allra besti fótboltaleikur ársins fór fram á Kópavogsvelli í gærkvöld þegar FH vann loksins sigur á gervigrasi, 5-4 gegn sjálfum Íslandsmeisturum Breiðabliks. Mörkin úr öllum leikjum gærdagsins má sjá á Vísi. Í Kópavoginum mætti Bragi Karl Bjarkason inn á snemma í seinni hálfleik og skoraði strax sín fyrstu tvö mörk fyrir FH-inga. Öll níu mörkin úr leiknum má sjá hér að neðan. Afturelding og KA gerðu 3-3 jafntefli í Mosfellsbæ þar sem KA komst þrívegis yfir en alltaf náðu heimamenn að jafna. ÍBV vann magnaðan sigur gegn toppliði Vals, 4-1, í Vestmannaeyjum þar sem þokan setti sinn svip á leikinn þegar á leið. Sverrir Páll Hjaltested skoraði eitt marka Eyjamanna, gegn sínu gamla liði, og var það sannkölluð perla. Stjarnan hafði betur gegn Vestra, 2-1, þar sem Andri Rúnar Bjarnason klobbaði Guy Smit með afar snyrtilegum hætti og skoraði bæði mörk Stjörnunnar en neitaði að fagna gegn sínu uppeldisfélagi. Vestri virtist hafa skorað jöfnunarmark en það var dæmt af við litla kátínu, eins og sjá má. Víkingar unnu svo langþráðan sigur gegn ÍA, 1-0 á Akranesi, þar sem rauða spjaldið fór á loft undir lok leiks. Besta deild karla Mest lesið „Upplifi þetta mál sem fjölskylduharmleik“ Handbolti „Ég taldi þetta vera einu leiðina“ Fótbolti Vildi mölva kylfurnar eftir sturlað högg Schefflers Golf Skjálfandi í keppni eftir of stóran skammt af kreatíni Golf Sjáðu sigurmark Arsenal og negluna frá Eze sem dæmd var af Enski boltinn Ekki ógnað eins lítið í tvö og hálft ár Enski boltinn Segir vandamálin enn til staðar og spáir Man. Utd tíunda sæti Enski boltinn Saliba við Hjörvar: „Ekki víti og ég hafði engar áhyggjur“ Enski boltinn „Enskir úrvalsdeildardómarar eru ekki að fara að dæma á þetta“ Enski boltinn „Dómararnir misstu af höggi í maga Ómars Björns“ Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu veisluna í Kópavogi, magnaðan klobba og perluna í Eyjum „Búið að vanrækja ákveðið innra starf í Garðabænum“ Sjóðheitur Sigurður Bjartur með sjö mörk í síðustu fimm leikjum Fyrsti sigurinn á gervigrasi í 357 daga „Maður þurfti kvíðalyf síðustu mínúturnar“ Axel Óskar: „Fáir leiðinlegir leikir hér fyrir áhorfendur“ Uppgjörið: Breiðablik - FH 4-5 | Bragi breytti leiknum og Blikar sitja eftir í sárum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 0-1 | Víkingur minnkar muninn á Val með langþráðum deildarsigri Uppgjörið: Afturelding - KA 3-3 | Mikið fjör en enn lengri bið eftir sigri Davíd Smári: „Menn eru með vofandi yfir sér risastórt augnablik“ Frábær sigur Þórs sem sækir að efsta sætinu Jökull: Ætlum okkur ofar Þróttarar fyrstir til að vinna Njarðvíkinga Uppgjörið: Stjarnan - Vestri 2-1 | Andri Rúnar gerði gömlu félögunum grikk Uppgjörið: ÍBV - Valur 4-1 | Eyjamenn rúlluðu yfir toppliðið Aðlögunar krafist eftir U-beygju Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu Fáar spilað leik á þessum velli „Vona að við séum búnar að læra nægilega mikið og förum að vinna“ „Allt er þegar þrennt er“ Allar tilfinningarnar í gangi Sjáðu þáttinn um fyrsta N1-mót kvenna: Smá stress, snitsel og Sandra María skrifaði á skó Sjáðu dramtíkina á Króknum í gær: Aftur fengu Þróttarakonur rautt spjald „Galið og fáránlegt“ ÍBV búið að tryggja sér sæti í Bestu deildinni Uppgjörið: Tindastóll - Þróttur | Misstu Mist af velli og fengu á sig jöfnunarmark Sjáðu eitt af mörkum ársins og þrennu Jordyn Rhodes Halldór framlengir til ársins 2028 við Breiðablik Guðmundur í grænt Njarðvík með fjögurra stiga forskot á toppnum Sjá meira