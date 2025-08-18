Messi í argentínska landsliðshópnum

Lionel Messi er í nýjasta landsliðshópi Argentínumanna en Lionel Scaloni valdi hann fyrir leiki í undankeppni HM á móti Venesúela og Ekvador í byrjun næsta mánaðar.
Scaloni valdi reyndar 31 mann í risahóp og þar eru tveir ungir og spennandi leikmenn eða þeir Franco Mastantuono hjá Real Madrid og Claudio Echeverri hjá Manchester City.
Messi lék með argentínska landsliðinu í júní en missti af leikjum liðsins í mars. Hann hefur skorað 112 mörk í 193 landsleikjum. Hann er ekki búinn að gefa það út hvort hann verði með á HM næsta sumar.
Marcos Acuna kemur aftur inn í liðið en Alejandro Garnacho, sem er út í kuldanum hjá Manchester United, er ekki valinn að þessu sinni.
Enzo Fernández hjá Chelsea er ekki í hópnum en hann tekur út leikbann í báðum leikjunum.
Argentína tryggði sér sæti á HM í mars síðastliðnum og var þar fyrsta Suðurameríkuþjóðin til að gera það.
HM fer fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada næsta sumar.
Leikurinn við Venesúela fer fram á heimavelli í Buenos Aires en hinn leikurinn fer fram í Ekvador.
Messi kom aftur inn í lið Inter Miami um síðustu helgi eftir tveggja vikna fjarveru vegna meiðsla. Hann skoraði mark og gaf stórkostlega stoðsendingu í 3-1 sigri.
Messi hélt margoft um aftanvert lærið í leiknum og Javier Mascherano, þjálfari Inter Miami, sagði að hann væri ekki alveg heill.
Það gæti því farið svo að Messi verði ekki með í leikjunum en Scaloni á auðvitað eftir að skera hópinn eitthvað niður.