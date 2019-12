Búist við því að Arsenal kynni Mikel Arteta sem nýjan stjóra í dag

Leit Arsenal að nýjum knattspyrnustjóra félagsins er á enda og félagið hefur fundið sinn framtíðarmann í fyrrum leikmanni félagsins ef marka má fréttir enskra fjölmiðla.



Það er búist við því að Mikel Arteta verði kynntur sem nýr knattspyrnustjóri Arsenal í dag.



Mikel Arteta kvaddi samstarfsmenn sína hjá Manchester City á fimmtudagsmorguninn en hann hefur verið aðstoðarmaður Pep Guardiola undanfarin ár.





