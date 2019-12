Ronaldo varð „smá drukkinn“ eftir sigurinn á EM

Cristiano Ronaldo, stjarna Juventus og portúgalska landsliðsins, segir að hann hafi fundið á sér eftir sigur Portúgals á EM 2016.



Portúgal vann 1-0 sigur á heimamönnum, Frökkum, í úrslitaleiknum en Ronaldo fór meiddur af velli og þurfti að horfa á hluta leiksins af hliðarlínuni.



„Þetta var mikilvægasti bikarinn á mínum ferli,“ sagði þessi magnaði knattspyrnumaður í samtali við DAZN.



„Ég hló, grét og varð smá drukkinn. Ég þornaði upp ég grét svo mikið í leiknum.“





