Hentu ferðatöskum inn á völlinn í miðjum leik Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 15. ágúst 2025 11:00 Vladimir Cheburin hefur gert liðið þrisvar sinnum að meisturum á síðustu árum. EPA/Tamas Kovacs Stuðningsmenn litáensku meistaranna í Zalgiris Vilnius eru ekki ánægðir með gengi liðsins í sumar og vilja endilega losna við þjálfarann. Þeir sýndu óánægju sína með mjög frumlegum hætti. Zalgiris Vilnius vann litáensku deildina í fyrra, í fjórða sinn á fimm árum. Vladimir Cheburin hefur þjálfað liðið síðan í janúar 2021 og gert liðið þrisvar að meisturum. Í sumar hefur lítið gengið og eftir að liðið féll út úr Sambandsdeildinni á móti norður-írska félaginu Linfield þá þótti stuðningsmönnum vera nóg komið. Liðið er bara í sjötta sæti deildarinnar og hefur aðeins unnið átta af 23 deildarleikjum sínum. Stuðningsmennirnir vilja endilega losna við Cheburin þjálfara. Þeir vilja að hann taki pokann sinn eða réttara sagt pakki í ferðatöskuna sína. Fjölmargir stuðningsmenn mættu á leik liðsins á dögunum vopnaðir ferðatösku. Enginn þeirra var stoppaður í innganginum og þeir ákváðu síðan að henda töskunum sínum inn á völlinn í miðjum leik, allir sem einn og á sama tíma. Cheburin sjálfur hafði gaman af frumlegu uppátæki stuðningsmannanna og klappaði fyrir þeim eins og sjá má í myndbandinu hér fyrir neðan. View this post on Instagram A post shared by DWIDSwoch (@dwidswoch) Litáen Mest lesið Kári Kristján spilar aldrei aftur fyrir ÍBV Handbolti Gummi Ben og Hjörvar Hafliða fóru að rífast Enski boltinn Gervigreindin spáir í fyrstu umferðina Enski boltinn „Algjörlega niðurbrotinn eftir þetta tap“ Fótbolti Ótrúlegt golfhögg í reiðiskasti slær í gegn á netinu Golf Enska augnablikið: Eftirminnilegasta lýsing Íslandssögunnar Enski boltinn Sjáðu upphitunarþátt fyrir enska boltann í heild Enski boltinn Nýr framherji Man. United treður með miklum tilþrifum í körfuna Enski boltinn Eiginkonan líkir þjálfara Slóvena við Gosa Körfubolti „Galið og fáránlegt“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Danirnir hjá Norwich fögnuðu óförum Víkinga berir að ofan Spurningar um Isak tóku yfir fundinn Sjáðu þáttinn um fyrsta N1-mót kvenna: Smá stress, snitsel og Sandra María skrifaði á skó Gummi Ben og Hjörvar Hafliða fóru að rífast Sjáðu dramtíkina á Króknum í gær: Aftur fengu Þróttarakonur rautt spjald Karólína Lea valin best í fyrsta leik Enska augnablikið: Eftirminnilegasta lýsing Íslandssögunnar Nýr framherji Man. United treður með miklum tilþrifum í körfuna „Gefa áhorfendum innsýn í það sem sérfræðingarnir gera“ Dagskráin: Fyrsti leikur í enska boltanum „Galið og fáránlegt“ Gervigreindin spáir í fyrstu umferðina ÍBV búið að tryggja sér sæti í Bestu deildinni „Vorum líkari okkur sjálfum að þessu sinni“ Sjáðu upphitunarþátt fyrir enska boltann í heild Breiðablik fer til San Marínó „Sama tilfinning og eftir tapið gegn Blikum“ Halldór: Gæðalítill leikur „Algjörlega niðurbrotinn eftir þetta tap“ Uppgjörið: Tindastóll - Þróttur | Misstu Mist af velli og fengu á sig jöfnunarmark Damir: Of mjúkir í fyrri hálfleik Uppgjörið: Bröndby - Víkingur 4-0 | Vont kvöld hjá Víkingi í Kaupmannahöfn Uppgjör: Breiðablik - Zrinjski 1-2 (2-3) | Blikar í umspil upp á sæti í Sambandsdeildinni Lærisveinar Freys á leið í umspil Elías hélt hreinu og fer í umspil Evrópudeildarinnar Xhaka gerður að fyrirliða tveimur vikum eftir að hann var keyptur Stuð á Víkingum í Kaupmannahöfn Sjáðu eitt af mörkum ársins og þrennu Jordyn Rhodes Enska augnablikið: Englar og djöflar Sjáðu varamennina bjarga PSG og vítakeppnina í Ofurbikarnum Sjá meira