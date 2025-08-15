Fótbolti

Kristall farinn að skora aftur eftir meiðslin

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Kristall er kominn aftur af stað eftir meiðslin. 
Kristall Máni Ingason breytti leiknum með sinni innkomu og skoraði mark fyrir Sönderjyske, sem þurfti svo að sætta sig við svekkjandi 3-2 tap gegn Fredericia eftir að hafa fengið á sig mark á lokamínútunum í fimmtu umferð dönsku úrvalsdeildarinnar.

Kristall Máni hefur glímt við meiðsli síðustu mánuði og missti af endaspretti síðasta tímabils og fyrstu tveimur leikjum þessa tímabils. Hann sneri aftur í hópinn í þarsíðasta leik, spilaði svo tuttugu mínútur í síðasta leik og rúman hálftíma í dag.

Kristall kom inn á 58. mínútu, fljótlega eftir að Sönderjyske lenti 2-0 undir, og var ekki lengi að láta til sín taka. Hann skoraði aðeins um fimm mínútum eftir að hann kom inn á, lagði boltann snyrtilega í netið eftir undirbúning og sendingu út í teiginn frá Andreas Oggesen.

Eftir að hafa minnkað muninn sótti Sönderjyske á bragðið og setti jöfnunarmark um stundarfjórðung síðar, á 79. mínútu. Maxime Soulas var þar á ferð, aftur eftir undirbúning Andreas Oggesen.

Sönderjyske hélt hins vegar ekki út með jafna stöðu og fékk á sig mark á lokamínútunum sem tryggði Fredericia 3-2 sigur.

Sönderjyske er í tíunda sæti dönsku úrvalsdeildarinnar eftir fimm umferðir og gæti dottið niður í fallsæti ef Silkeborg vinnur á morgun. Fredericia hefur komið mörgum á óvart í upphafi tímabils og fór upp í fjórða sæti með sigrinum.

Helgi Fróði spilaði hálfleik

Á sama tíma í Hollandi var Helgi Fróði Ingason í byrjunarliði Helmond Sport og spilaði fyrri hálfleikinn í 1-1 jafntefli á útivelli gegn Waalwijk í annarri umferðinni í næstefstu deild hollenska boltans.

Danski boltinn

