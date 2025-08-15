Kristall farinn að skora aftur eftir meiðslin

Kristall Máni Ingason breytti leiknum með sinni innkomu og skoraði mark fyrir Sönderjyske, sem þurfti svo að sætta sig við svekkjandi 3-2 tap gegn Fredericia eftir að hafa fengið á sig mark á lokamínútunum í fimmtu umferð dönsku úrvalsdeildarinnar.
Kristall Máni hefur glímt við meiðsli síðustu mánuði og missti af endaspretti síðasta tímabils og fyrstu tveimur leikjum þessa tímabils. Hann sneri aftur í hópinn í þarsíðasta leik, spilaði svo tuttugu mínútur í síðasta leik og rúman hálftíma í dag.
Kristall kom inn á 58. mínútu, fljótlega eftir að Sönderjyske lenti 2-0 undir, og var ekki lengi að láta til sín taka. Hann skoraði aðeins um fimm mínútum eftir að hann kom inn á, lagði boltann snyrtilega í netið eftir undirbúning og sendingu út í teiginn frá Andreas Oggesen.
Eftir að hafa minnkað muninn sótti Sönderjyske á bragðið og setti jöfnunarmark um stundarfjórðung síðar, á 79. mínútu. Maxime Soulas var þar á ferð, aftur eftir undirbúning Andreas Oggesen.
Sönderjyske hélt hins vegar ekki út með jafna stöðu og fékk á sig mark á lokamínútunum sem tryggði Fredericia 3-2 sigur.
Sönderjyske er í tíunda sæti dönsku úrvalsdeildarinnar eftir fimm umferðir og gæti dottið niður í fallsæti ef Silkeborg vinnur á morgun. Fredericia hefur komið mörgum á óvart í upphafi tímabils og fór upp í fjórða sæti með sigrinum.
Á sama tíma í Hollandi var Helgi Fróði Ingason í byrjunarliði Helmond Sport og spilaði fyrri hálfleikinn í 1-1 jafntefli á útivelli gegn Waalwijk í annarri umferðinni í næstefstu deild hollenska boltans.