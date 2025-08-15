Táningi hótað lífláti þrátt fyrir sigurinn á Víkingum Sindri Sverrisson skrifar 15. ágúst 2025 13:00 Clement Bischoff verður í leikbanni í næstu umferð Sambandsdeildar Evrópu, eftir rauða spjaldið gegn Víkingi í gær. Getty/Boris Streubel Þrátt fyrir að Bröndby-fólk hafi haft mikla ástæðu til að gleðjast í gærkvöld, eftir magnaðan 4-0 sigur gegn Víkingi sem kom liðinu í næstu umferð Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta, þá vörpuðu ljót skilaboð til eins leikmanna liðsins skugga á fögnuðinn. Bröndby hafði tapað 3-0 í Fossvogi í síðustu viku og staða liðsins varð enn verri í fyrri hálfleik í Danmörku í gær, þegar hinn 19 ára gamli Clement Bischoff fékk beint rautt spjald fyrir að stappa viljandi á maga Tariks Ibrahimagic. Bröndby endaði þó á að vinna 4-0 og einvígið þar með 4-3 en það kom ekki í veg fyrir að hatursfull og ljót skilaboð væru send á Bischoff í gegnum samfélagsmiðla. Þetta kom fram í fréttatilkynningu frá Bröndby. „Í tengslum við sigurinn á fimmtudag hefur Clement Bischoff fengið hatursfull og rasísk skilaboð sem og líflátshótanir. Bröndby IF tekur harða afstöðu gegn þessum viðbjóðslegu hatursskilaboðum og hótunum sem Clement hefur fengið, og gegn öllum hatursskilaboðum, og ekki síður gegn þeim sem þau senda. Ekkert réttlætir svona forkastanlega hegðun og það að hóta leikmönnum eða starfsmönnum félagsins fer yfir öll mörk varðandi það hvað félagið getur sætt sig við,“ segir í tilkynningunni þar sem tekið er fram að unnið verði náið með yfirvöldum og allt reynt til að finna sökudólgana og sjá til þess að þeir taki afleiðingum gjörða sinna. Staðið verði þétt við bakið á Clement. Danski boltinn Sambandsdeild Evrópu Mest lesið Kári Kristján spilar aldrei aftur fyrir ÍBV Handbolti Gummi Ben og Hjörvar Hafliða fóru að rífast Enski boltinn Gervigreindin spáir í fyrstu umferðina Enski boltinn Ótrúlegt golfhögg í reiðiskasti slær í gegn á netinu Golf „Algjörlega niðurbrotinn eftir þetta tap“ Fótbolti Sjáðu upphitunarþátt fyrir enska boltann í heild Enski boltinn Enska augnablikið: Eftirminnilegasta lýsing Íslandssögunnar Enski boltinn Nýr framherji Man. United treður með miklum tilþrifum í körfuna Enski boltinn Eiginkonan líkir þjálfara Slóvena við Gosa Körfubolti Danirnir hjá Norwich fögnuðu óförum Víkinga berir að ofan Fótbolti Fleiri fréttir „Tölfræðin er eins og bikiní“ Fjölskylda Jota á Anfield í kvöld Táningi hótað lífláti þrátt fyrir sigurinn á Víkingum „Maður er búinn að vera á nálum“ Hentu ferðatöskum inn á völlinn í miðjum leik Danirnir hjá Norwich fögnuðu óförum Víkinga berir að ofan Spurningar um Isak tóku yfir fundinn Sjáðu þáttinn um fyrsta N1-mót kvenna: Smá stress, snitsel og Sandra María skrifaði á skó Gummi Ben og Hjörvar Hafliða fóru að rífast Sjáðu dramtíkina á Króknum í gær: Aftur fengu Þróttarakonur rautt spjald Karólína Lea valin best í fyrsta leik Enska augnablikið: Eftirminnilegasta lýsing Íslandssögunnar Nýr framherji Man. United treður með miklum tilþrifum í körfuna „Gefa áhorfendum innsýn í það sem sérfræðingarnir gera“ Dagskráin: Fyrsti leikur í enska boltanum „Galið og fáránlegt“ Gervigreindin spáir í fyrstu umferðina ÍBV búið að tryggja sér sæti í Bestu deildinni „Vorum líkari okkur sjálfum að þessu sinni“ Sjáðu upphitunarþátt fyrir enska boltann í heild Breiðablik fer til San Marínó „Sama tilfinning og eftir tapið gegn Blikum“ Halldór: Gæðalítill leikur „Algjörlega niðurbrotinn eftir þetta tap“ Uppgjörið: Tindastóll - Þróttur | Misstu Mist af velli og fengu á sig jöfnunarmark Damir: Of mjúkir í fyrri hálfleik Uppgjörið: Bröndby - Víkingur 4-0 | Vont kvöld hjá Víkingi í Kaupmannahöfn Uppgjör: Breiðablik - Zrinjski 1-2 (2-3) | Blikar í umspil upp á sæti í Sambandsdeildinni Lærisveinar Freys á leið í umspil Elías hélt hreinu og fer í umspil Evrópudeildarinnar Sjá meira