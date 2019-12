Ítalski knattspyrnustjórinn, Carlo Ancelotti, er mættur á æfingasvæði Everton þar sem hann er mættur til að ræða við enska félagið.



Sky Sports fréttastofan greinir frá þessu í kvöld en Ancelotti var rekinn frá Napoli kvöldið eftir að hafa komið liðinu í 16-liða úrslit Meistaradeildarinnar.



Gennaro Gattuso tók við Napoli af Ancelotti en Farhad Moshiri, eigandi Everton, og Bill Kenwright, stjórnarformaður félagsins eru með Ancelotti efstan á óskalistanum yfir næsta stjóra Everton.





