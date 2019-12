Loka vellinum þar sem Ísland keppti sögulegan leik á EM sumarið 2016

Flugelda- og blysanotkun stuðningsmanna Saint-Etienne um síðustu helgi hefur sínar afleiðingar.



Heimavelli Saint-Etienne hefur nú verið lokað um óákveðinn tíma eftir mjög mikla notkun stuðningsmanna heimaliðsins á flugeldum og blysum í tapleik á móti Paris Saint-Germain á sunnudaginn.







Þegar Kylian Mbappe skoraði fjórða mark PSG á 89. mínútu leiksins var stúkan uppfull af blysum og flugeldum þannig að úr varð mikil sjónarspil. Notkun flugelda og blysa er hins vegar bönnuð á fótboltaleikjum. Dómari leiksins flautaði leikinn af í kjölfarið.



Forráðamenn frönsku deildarinnar hafa nú ákveðið að loka leikvanginum vegna hegðunar stuðningsmanna.





Saint-Etienne's stadium has been closed until further notice.



"In view of the particularly serious facts, there will be a total closed-door measure."



In full: https://t.co/oAeRWFAsYN #bbcfootball pic.twitter.com/xqM5iOZHom