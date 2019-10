Hugo Lloris spilar ekki meira á árinu

Hugo Lloris, markvörður Tottenham, mun ekki spila meira á árinu eftir meiðsli sem hann hlaut í leik leik Tottenham um helgina.



Lloris meiddist í 3-0 tapi Tottenham gegn Brighton á laugardaginn en Lloris meiddist á olnboga í fyrsta marki Tottenham.



Hann var svo borinn af velli illa meiddur en hann er sagður hafa lent mjög illa. Hann þurfti þó ekki að gangast undir aðgerð.





Tottenham goalkeeper Hugo Lloris is set to miss the rest of 2019.



But he does not need surgery.



