Solskjær sendir Sanchez í varaliðið ef hann kemur sér ekki burt frá Old Trafford

Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, er búinn að fá fullsaddann af Síle-manninum, Alexis Sanchez, en enskir fjölmiðlar greina frá þessu í morgun.



Norðmaðurinn mun senda hann í varaliðið hjá Manchester United ef hann finnur sér ekki nýtt í félagaskiptaglugganum sem fer bráðlega að loka víða um Evrópu.



Hinn 30 ára gamli Sanchez er á góðum samningi hjá United, 505 þúsund pund á viku, svo fari Sanchez á láni þyrfti United að borga einhvern hluta af launum vængmannsins.





