Bikaróði Írinn leggur skóna á hilluna

John O'Shea, leikmaður Reading, leggur skóna á hilluna í lok tímabils.



Reading greindi frá þessu á Twitter í dag sem er afmælisdagur O'Shea. Hann fagnar 38 ára afmæli sínu í dag.



Speaking of memories... *John O'Shea once did a nutmeg against Real Madrid in the @ChampionsLeague , pass it on* pic.twitter.com/jFkRk1mDSO

versatile

/ˈvəːsətʌɪl/

adjective



1. able to adapt or be adapted to many different functions or activities



See: Sheasy v Spurs, 2007 pic.twitter.com/CRxSaNbcbc