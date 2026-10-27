Kylian Mbappé hefur beðið kínversku þjóðina afsökunar á gríni sínu að Mao Zedong sem hefur dregið dilk á eftir sér.
Líkt og fjallað var um á Vísi í morgun slitu nokkur stór kínversk fyrirtæki samtarfi við Mbappé vegna gríns hans að Mao Zedong, fyrrverandi leiðtoga Kína. CCTV, ríkissjónvarp Kína, ákvað þá að hætta að sýna leiki úr spænsku úrvalsdeildinni vegna málsins, sem gæti haft töluverð fjárhagsleg áhrif á deildina.
Mbappé hefur nú brugðist við og beðið kínversku þjóðina alla afsökunar á athæfi sínu.
„Í nýlegu viðtali brást ég við mynd af sjálfum mér. Ummæli mín voru illa ígrunduð og ég skil nú að ég hafi sært marga í Kína og í samfélögum Kínverja víða um heim,“ segir í yfirlýsingunni.
„Ég bið alla þá sem ég særði með orðum mínum afsökunar. Það var ekki ætlun mín. Ég ber mikla virðingu fyrir kínversku þjóðinni og þeirra sögu. Ég biðst innilega afsökunar,“ segir það enn fremur.
https://t.co/MQBo9NCSy5— Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026
https://t.co/MQBo9NCSy5