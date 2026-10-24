Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. október 2026 17:20 Lárus Orri Sigurðsson verður ekki áfram með Skagamenn. Vísir/Anton Skagamenn tilkynntu eftir lokaleik tímabilsins að Lárus Orri Sigurðsson hefði stýrt liðinu í síðasta sinn. Skagamenn gerðu 4-4 jafntefli við Keflavík í Akraneshöllinni og enduðu þar með í fjórða sæti Bestu deildarinnar í sumar. Eftir leikinn kom tilkynning á miðlum félagsins þar sem kom fram að Knattspyrnufélag ÍA og Lárus Orri Sigurðsson hefðu komist að samkomulagi um að Lárus Orri léti af störfum sem þjálfari meistaraflokks karla hjá félaginu. Samkvæmt heimildum Vísis er Heimir Guðjónsson að fara að taka við ÍA-liðinu af Lárusi. Lárus Orri tók við þjálfun Skagaliðsins á síðasta ári og hefur stýrt því undanfarin tvö keppnistímabil. „Við erum Lárusi Orra afar þakklát fyrir hans framlag til ÍA undanfarin tvö ár. Hann tók við liðinu við krefjandi aðstæður og tókst strax að snúa gengi liðsins við og tryggja sæti okkar í efstu deild. Í ár byggði hann svo ofan á þann árangur og skilaði félaginu í 4. sæti og besta árangri þess í 19 ár,“ sagði Eggert Herbertsson, formaður ÍA, í frétt á miðlum Skagamanna. „Lárus Orri hefur sýnt stefnu félagsins mikinn skilning og unnið markvisst að því að gefa ungum og efnilegum leikmönnum tækifæri til að vaxa og þróast. Lárus Orri hefur lagt mikinn metnað í starfið og átt mjög góð samskipti við leikmenn, starfsfólk og aðra innan félagsins. Hann skilur við liðið á góðum stað og getur verið stoltur af því starfi sem hann hefur skilað. Fyrir hönd ÍA vil ég þakka Lárusi Orra kærlega fyrir samstarfið, hans mikla framlag og þann árangur sem náðst hefur. Við óskum honum alls hins besta í þeim verkefnum sem taka við,“ sagði Eggert enn fremur. View this post on Instagram A post shared by ÍA Akranes FC (@ia_akranes) Besta deild karla ÍA Mest lesið Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Íslenski boltinn Ísland-Pólland 34-35 | Naumt tap á móti Pólverjum Handbolti Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Enski boltinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Íslenski boltinn Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Íslenski boltinn Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Íslenski boltinn Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Íslenski boltinn Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Enski boltinn Lygilegur uppgangur: „Besta botnlangaaðgerð í sögunni“ Fótbolti Knattspyrnusamband Asíu tekur U-beygju í málum Infantino Fótbolti Fleiri fréttir Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Hólmar Örn Eyjólfsson: „Horfi til baka og er bara stoltur“ Jóhannes Karl sér bjarta tíma fram undan: „Það var eitthvað að mótast, kjarni í liðinu“ Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Uppgjörið: Stjarnan – Valur 6-0 | Burstuðu Val og unnu Forsetabikarinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Uppgjörið: ÍA - Keflavík 4-4 | Jafnt eftir markaregn í Akraneshöllinni Sjáðu vítið sem Þórsarar vildu fá Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Leikur FH og Þórs færður vegna frosts Sjáðu fimmu Hrafnhildar Ásu í lokaumferðinni FH-konur töpuðu leiknum og titlinum en fengu bæði stóru verðlaunin „Þetta er bara ólýsanlegt” „Fólk var alveg að efast en ég vissi alltaf að þetta myndi detta” Gylfi: „Við erum ódýrasta liðið í þessari deild“ Bríet Fjóla: „Sjálfstraustið er komið til baka“ Uppgjörið: Þróttur-Grind/Njarðv. 3-2 | Markaveisla í seinni Uppgjörið: ÍBV - Stjarnan 2-0 | Sannfærandi sigur tryggði ÍBV bronsið Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Matthías í stað Viktors við hlið Sölva „Förum inn í daginn til þess að njóta“ Höttur slítur samstarfi og FHL heyrir sögunni til FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ „Á morgun mun ég reima á mig takkaskóna í síðasta sinn“ Líf tilnefnd til tvennra verðlauna Matthías hættur hjá Val Svona missti Aron markið sögulega Sjá meira