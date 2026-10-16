Fyrirliði Chelsea undir hnífinn Aron Guðmundsson skrifar 16. október 2026 10:31 Reece James hvetur hér sína menn til dáða fyrir leik gegn Hull á dögunum Vísir/Getty Reece James, fyrirliði enska úrvalsdeildarfélagsins Chelsea, hefur gengist undir minniháttar aðgerð á hné sökum meiðsla sem hann varð fyrir á æfingu með liði sínu. Frá þessu greinir Chelsea í yfirlýsingu og er ljóst að leikmaðurinn verður ekki meira með liðinu á þessu ári. Búist er við því að hann verði frá í þrjá mánuði. James var ekki í leikmannahópi Chelsea í stórsigri liðsins gegn Bournemouth um síðastliðna helgi. Í yfirlýsingu Chelsea segir að endurhæfing fyrirliðans sé nú þegar hafin. Reece James er 26 ára gamall og uppalinn hjá Chelsea. Hann hefur komið við sögu í sex leikjum á yfirstandandi tímabili en alls spilað 235 leiki fyrir félagið, skorað 16 mörk og gefið 31 stoðsendingu. Chelsea Football Club has released the following update regarding Reece James.— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 16, 2026 Enski boltinn Chelsea FC Mest lesið Rekinn frá Stjörnunni Körfubolti Skömmin sé nægileg refsing: „Það sem gerðist þetta kvöld er óásættanlegt“ Fótbolti Ingibjörg orðlaus: „Hversu heppinn er þessi litli strákur?“ Fótbolti „Stígðu út úr torfkofanum, kona“ Sport Kvaddi Val og sló í gegn eftir fullyrðingar um lélegt hugarfar Íslenski boltinn Lætur Ingu Sæland heyra það: „Óboðlegt og frekar hrokafullt“ Sport Bjarni Jó hættur Íslenski boltinn Bakgarður í rigningu og roki: „Stjórna ekki veðrinu en get búið mig undir það“ Sport Orri hélt liðsfund án aðkomu Arnars Fótbolti „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Fótbolti Fleiri fréttir Fyrirliði Chelsea undir hnífinn Kjartan samþykkti erfiða áskorun: „Á dauða mínum átti ég von“ Slátrarinn baðst afsökunar en fær sekt Getafe búið að setja sig í samband við Sancho Kennir svindli Manchester City um að hafa verið rekinn Mamdani skaut á Man City Lærir í Harvard meðan hann jafnar sig Oft orðaður við United en kom með skýrt svar Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Hvað verður um Martinez eftir gagnrýnina? Uppsagnir hjá Arsenal Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Lét gamminn geisa og fær að heyra það Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Sjá meira