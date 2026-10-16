Orri hélt liðsfund án aðkomu Arnars Aron Guðmundsson skrifar 16. október 2026 10:46 Arnar Gunnlaugsson gerði Orra Stein að fyrirliða íslenska landsliðsins stuttu eftir hann hafði tekið við þjálfun liðsins Getty/Alex Nicodim Orri Steinn Óskarsson, fyrirliði íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, fær mikið hrós frá landsliðsþjálfaranum fyrir það hvernig hann tæklaði krefjandi aðstæður í verkefni liðsins eftir að upp komst um agabrot nokkurra leikmanna. Í viðtali við Vísi fór Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, ítarlega yfir málið. Hversu miklum vonbrigðum það hefði valdið en einnig lýsti hann yfir ánægju sinni með það hvernig tekið hafði verið á málinu. Klippa: Orri hélt liðsfund án aðkomu Arnars Fjárhættuspil og áfengisneysla nokkurra leikmanna milli leikja í nýafstöðnu landsliðsverkefni settu strik í reikninginn í undirbúningi liðsins og það sást innan vallar í lokaleiknum gegn Eistlandi ytra. Það var í Tallinn þar sem ljóst varð að nokkrir leikmenn hefðu gerst sekir um agabrot heima á Íslandi. Arnar hrósar því hvernig fyrirliði liðsins, Orri Steinn Óskarsson tók á málinu innan hópsins. Sýndu þessir leikmenn iðrun? „Meira en iðrun,“ sagði Arnar í samtali við Vísi. „Þeir voru mjög leiðir yfir þessu. Ég er mjög stoltur af mínum fyrirliða, Orri Steini, fyrir að hafa kallað leikmannahópinn saman og haldið góðan fund. Án aðkomu minnar. Það er mikilvægt að leikmenn fái að pústa. Við stigum skref í að verða alvöru fullorðinslið með því að tala hvorn annan til og veita aðhald. Ég var mjög sáttur við það. En á endanum er það þessara leikmanna, sem að gerðu þessa hluti, að sjá til þess að þetta gerist ekki aftur.“ Landslið karla í fótbolta Fótbolti KSÍ Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Rekinn frá Stjörnunni Körfubolti Skömmin sé nægileg refsing: „Það sem gerðist þetta kvöld er óásættanlegt“ Fótbolti Ingibjörg orðlaus: „Hversu heppinn er þessi litli strákur?“ Fótbolti „Stígðu út úr torfkofanum, kona“ Sport Kvaddi Val og sló í gegn eftir fullyrðingar um lélegt hugarfar Íslenski boltinn Lætur Ingu Sæland heyra það: „Óboðlegt og frekar hrokafullt“ Sport Bjarni Jó hættur Íslenski boltinn Bakgarður í rigningu og roki: „Stjórna ekki veðrinu en get búið mig undir það“ Sport Orri hélt liðsfund án aðkomu Arnars Fótbolti „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Fótbolti Fleiri fréttir Orri hélt liðsfund án aðkomu Arnars Fyrirliði Chelsea undir hnífinn Bjarni Jó hættur Kjartan samþykkti erfiða áskorun: „Á dauða mínum átti ég von“ Skömmin sé nægileg refsing: „Það sem gerðist þetta kvöld er óásættanlegt“ Ingibjörg orðlaus: „Hversu heppinn er þessi litli strákur?“ Infantino baðst afsökunar en neitaði að svara fjölmiðlum Kvaddi Val og sló í gegn eftir fullyrðingar um lélegt hugarfar Fallegt Evrópukvöld fyrir Íslendingana Bournemouth nýtur lífsins á nýjum slóðum en Willum spilaði lítið Slátrarinn baðst afsökunar en fær sekt Mikael meiddur af velli í Belgíu Orri nálægt sigurmarki á 90 sekúndum Getafe búið að setja sig í samband við Sancho Kennir svindli Manchester City um að hafa verið rekinn Arnar um agabrot landsliðsmanna: „Mikil vonbrigði fyrir mig persónulega“ Vill draga Ronaldo aftur inn í landsliðið Hegðun erkifjenda þeirra ekki komið á óvart gegn Bayern München „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Leynilegt ráðabrugg gæti ógnað endurkjöri Infantino Mamdani skaut á Man City Lærir í Harvard meðan hann jafnar sig Sjáðu PSG refsa City, ótrúlegan viðsnúning Real og öll hin Amin fékk mynd af sér með skúrki Bayern Leikur liðs Elíasar færður vegna mótmæla Oft orðaður við United en kom með skýrt svar Freyr fann sig knúinn til að setja nýja reglu Bo Johansson er látinn Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Sjá meira