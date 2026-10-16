Vinkonur Ingibjargar Sigurðardóttur í íslenska fótboltalandsliðinu komu henni skemmtilega á óvart nú þegar hún er komin sex mánuði á leið með sitt fyrsta barn.
Ingibjörg er leikmaður Freiburg í Þýskalandi og segir í færslu á Instagram að það sé erfitt að búa erlendis, í burtu frá fjölskyldu og vinum, á meðgöngunni.
Þess vegna hafi frí heima á Íslandi um síðustu helgi gert henni afar gott og ástin og umhyggjan sem hún fann fyrir hreinlega gert hana orðlausa.
Ingibjörg á sinn þátt í því að Ísland skuli nú vera aðeins einvígi við Portúgal frá því að komast á HM í fyrsta sinn. Vinkonur hennar úr landsliðinu áttu ekki í neinum vandræðum með að slá út Króatíu, samtals 9-0, en eiga mun erfiðara verkefni fyrir höndum í lok nóvember og byrjun desember gegn Portúgölum.
Ingibjörg fór og hitti liðsfélaga sína í landsleikjatörninni og þær glöddu hana með skemmtilegri gjöf, eins konar landsliðssamfellu handa syninum sem væntanlegur er í heiminn. Samfellan var að sjálfsögðu merkt „MAMMA“ með númerinu 6 aftan á en Ingibjörg, sem leikið hefur 86 A-landsleiki, spilar í treyju númer 6.
En það voru ekki bara vinkonurnar úr landsliðinu sem glöddu Ingibjörgu hér á landi því hún fékk líka óvænt steypiboð (e. baby shower) frá fleirum af sínum nánustu.
View this post on Instagram A post shared by Ingibjorg Sigurdardottir (@ingibjorg11)
A post shared by Ingibjorg Sigurdardottir (@ingibjorg11)
„Orðlaus eftir algjörlega einstaka helgi heima 🥹🩵 Að finna alla ástina sem litla fjölskyldan okkar fékk á Íslandi gaf mér svo mikinn kraft fyrir þennan síðasta (!!) þriðjung meðgöngunnar.
Að búa erlendis á meðgöngunni og hafa ekki fjölskylduna og vinina í kringum mig hefur stundum verið einmanalegt sem gerði þessa helgi enn sérstakari. 🤍
Og hversu heppinn er þessi litli strákur að eiga svona margar sterkar konur sem fyrirmyndir?! Mamma hans er ótrúlega þakklát fyrir þær, fyrir allar frábæru fyrirmyndirnar sem hún á í sínu eigin lífi og fyrir konurnar sem ruddu brautina á undan henni (sjá síðustu myndina),“ skrifaði Ingibjörg. Þar vísaði hún til myndar af landsliðskonunum sem komu Íslandi í fyrsta sinn á stórmót, á EM 2009, en þær voru heiðraðar í hálfleik á leiknum við Króatíu á Laugardalsvelli á þriðjudaginn.
Gærkvöldið verður án efa eftirminnilegt fyrir Glódísi Perlu Viggósdóttur. Ekki nóg með að Ísland hafi unnið 5-0 sigur á Króatíu heldur spilaði fyrirliðinn sinn 150. leik í íslensku landsliðstreyjunni.
Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta fagnaði vel á Laugardalsvelli í gærkvöld eftir 5-0 stórsigur gegn Króatíu og samtals 9-0 sigur í einvígi liðanna í HM-umspilinu. Ljósmyndarinn Anton Brink náði frábærum myndum af stemningunni.