Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Aron Guðmundsson skrifar 14. október 2026 10:02 Martinez og Amad Diallo, leikmenn Manchester United, voru duglegir við að tjá sig eftir leik í gær. Vísir/Getty Leikmenn Manchester United hafa verið duglegir við að koma sér í fréttirnar með ummælum eftir tap liðsins gegn Atletico Madrid í Meistaradeild Evrópu í gær. Varnarmaðurinn Lisandro Martinez fór mikinn í viðtali eftir leik í gær þar sem að hann gagnrýndi yfirmenn hjá Manchester United, þá sér í lagi yfirmann knattspyrnumála Jason Wilcox, harðlega. Nú hefur færsla sem annar leikmaður Manchester United, Amad Diallo, setti inn á Snapchat í gær, vakið upp spurningar því ekki liggur ljóst fyrir hver meining hans er. Diallo birti mynd af sér í leiknum gegn Atletico Madrid í gær og skrifaði við hana: „Helvítis skömm; Ég er orðlaus.“ Færsla Amad Diallo á Snapchat í gær. Þessi færsla Amad Diallo óljós í meira lagi því ekki er vitað hvort hann sé að tala um frammistöðu Manchester United eða eitthvað annað. Leikmenn Manchester United hins vegar duglegir við að koma sér í kastljósið. Tímabilið ekki byrjað vel hjá liðinu og mikil pressa á bæði leikmönnum og knattspyrnustjóranum Michael Carrick. Enski boltinn Manchester United Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Fótbolti Mest lesið „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Fótbolti Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Fótbolti Lét gamminn geisa og fær að heyra það Enski boltinn Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Fótbolti Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Enski boltinn Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Íslenski boltinn Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm Íslenski boltinn Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Fótbolti Fleiri fréttir Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Lét gamminn geisa og fær að heyra það Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Magnað mark dugði fyrir sigri Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Sjá meira