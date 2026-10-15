Kvaddi Val og sló í gegn eftir fullyrðingar um lélegt hugarfar Sindri Sverrisson skrifar 15. október 2026 21:39 Mattías Kjeld mun spila undir stjórn Óskars Hrafns Þorvaldssonar hjá KR á næstu leiktíð. Mynd:KR Hinn 17 ára gamli Mattías Kjeld hefur nú útskýrt af hverju hann yfirgaf uppeldisfélagið sitt Val í vor sem endaði með því að hann sló í gegn hjá Gróttu og var keyptur til KR. Hann fékk þau skilaboð hjá Val að hugarfarið væri ekki nógu gott og að leikmenn vildu ekki hafa hann í liðinu. Mattías greinir frá þessu í viðtali við Fótbolta.net í dag en KR tilkynnti um kaupin á honum í lok september. Eflaust hefur stuðningsmönnum Vals sárnað að sjá þar uppalinn Valsara ganga til liðs við erkifjendurna en KR-ingar voru fljótir til eftir að hafa séð Mattías skora tíu mörk fyrir Gróttu í Lengjudeildinni í sumar og festu kaup á þessum efnilega unglingalandsliðsmanni. Mattías segist hafa viljað vera áfram hjá Val og þyki vænt um félagið eftir að hafa verið þar síðan í 8. flokki. „Þá sagði hann takk fyrir þetta og við fundum lið sem tók vel á móti mér“ Með ráðningu á Hermanni Hreiðarssyni og Chris Brazell, og breyttri stefnu félagsins varðandi það að gefa ungum leikmönnum meira pláss, bjóst Mattías við því að fá hlutverk í meistaraflokki á leiktíðinni sem nú er að ljúka. Umboðsmaður hans fundaði því með Gareth Owen, þáverandi yfirmanni knattspyrnumála sem nú hefur látið af störfum, en skilaboðin af þeim fundi voru afar neikvæð að sögn Mattíasar. Hann fékk þó ekki að vita af þessu fyrr en eftir nýafstaðið tímabil með Gróttu. „Hann [Owen] segir um mig að ég sé ekki með nógu gott hugarfar til að verða fótboltamaður, leikmennirnir vilji ekki hafa mig áfram og eitthvað svoleiðis. Þá sagði hann [umboðsmaður Mattíasar] takk fyrir þetta og við fundum lið sem tók vel á móti mér,“ sagði Mattías. Ber ekki kala til Vals Mattías kveðst þó ekki bera neinn kala til Vals eftir þetta og að hann hafi fengið afsökunarbeiðni frá Valsmönnum. „Ég átti mjög gott samtal við stjórn Vals eftir tímabilið í ár og þeir báðust afsökunar. Þeir vildu meina að þetta hefði frekar verið stjórnin sem var á undan og óskuðu mér alls hins besta. Ég hef þannig séð ekkert á móti Val,“ sagði Mattías við Fótbolta.net. Besta deild karla KR Valur Mest lesið Bo Johansson er látinn Fótbolti Arnar um agabrot landsliðsmanna: „Mikil vonbrigði fyrir mig persónulega“ Fótbolti Lætur Ingu Sæland heyra það: „Óboðlegt og frekar hrokafullt“ Sport „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti Freyr fann sig knúinn til að setja nýja reglu Fótbolti Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Fótbolti Uppsagnir hjá Arsenal Enski boltinn KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Fótbolti Leynilegt ráðabrugg gæti ógnað endurkjöri Infantino Fótbolti „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Fótbolti Fleiri fréttir Kvaddi Val og sló í gegn eftir fullyrðingar um lélegt hugarfar Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjáðu mörkin sem björguðu FH, felldu ÍBV og tryggðu KR tugi milljóna „Í fyrsta sinn sem við vinnum ósanngjarnt“ Uppgjörið: Fram - KR 1-2 | KR styrkti stöðu sína í öðru sæti „Við ætlum að vinna rest“ Linta eftir fallið: „Enginn bjóst við þessu“ ,,Menn þurfa að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta” „Orðið algjört vígi að koma hérna“ Uppgjörið: Þór - ÍBV 1-0 | Felldu Eyjamenn og halda í vonina Stjarnan - KA 0-3 | Halda sér ofan fallsvæðis Valur - FH 3-5 | Öruggir eftir skrautlegan sigur „Reynum að kveikja í hræðslu hjá þeim“ „Það er aldrei lognmolla í kringum Óskar“ Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Tarik framlengir við Víking Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Sjá meira