Enski boltinn

Dramatík á Portman Road

Valur Páll Eiríksson skrifar
Dara O'Shea skoraði dramatískt sigurmark.
Dara O'Shea skoraði dramatískt sigurmark. Getty

Ipswich vann dramatískan 2-1 sigur á lánlausu liði Fulham í ensku úrvalsdeildinni í dag. Jafntefli var á Villa Park og Brighton vann sterkan útisigur.

Eftir markalausan fyrri hálfleik kom Ryan Sessegnon Fulham yfir gegn Ipswich með glæsilegu marki en undir lok leiks, á 88. mínútu, jafnaði fílbeinski bakvörðurinn Abdoul Ouattara metin með enn fallegra marki og fagnaði að hætti hússins með flikkflakki.

Portman Road ærðist úr fögnuði en ekki minna þegar Dara O‘Shea skoraði sigurmarkið á nítugustu mínútu.

Dramatískur viðsnúningur tryggði Ipswich 2-1 sigur og liðið komið með níu stig eftir sex leiki en Fulham með tvö stig í fallsæti.

Jafnt á Villa Park

Úkraínumaðurinn Yehor Yarmoliuk kom Brentford yfir eftir tíu mínútna leik á Villa Park gegn Aston Villa-liði sem hefur byrjað leiktíðina illa. Það tók þó aðeins tvær mínútur fyrir Nicolas Jackson að jafna leikinn fyrir Villa.

1-1 stóð í hálfleik.

Tæpur stundarfjórðungur var eftir þegar Skotinn John McGinn fékk boltann á teignum og negldi hann í markið en örstuttu síðar jafnaði Brentford metin þökk sé marki Norðmannsins Kristoffer Ajer.

Leiknum lauk 2-2. Brentford hefur unnið tvo leiki og gert fjögur jafntefli og er með 10 stig í fjórða sæti. Aston Villa er með fimm stig í 14. sæti.

Brighton öflugir

Umbreyting Maxim De Cuyper úr bakverði í kantmann heldur áfram að skila sér fyrir Brighton en hann skoraði sitt þriðja mark á leiktíðinni til að koma liðinu yfir gegn Sunderland eftir stoðsendingu Pascal Gross.

Brighton lék stóran part manni færri vegna rauðs spjalds Pascal Struijk snemma í síðari hálfleik. Liðið hélt hins vegar forystunni á Leikvangi ljóssins og undir lokin innsiglaði Jaouen Hadjam 2-0 sigur gestanna af suðurströndinni.

Brighton er í þriðja sæti deildarinnar með 13 stig, aðeins tveimur stigum frá toppliðum Manchester City og Arsenal.

Sunderland er með fjögur stig í 16. sæti.

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