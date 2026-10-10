Dramatík á Portman Road Valur Páll Eiríksson skrifar 10. október 2026 16:08 Dara O'Shea skoraði dramatískt sigurmark. Getty Ipswich vann dramatískan 2-1 sigur á lánlausu liði Fulham í ensku úrvalsdeildinni í dag. Jafntefli var á Villa Park og Brighton vann sterkan útisigur. Eftir markalausan fyrri hálfleik kom Ryan Sessegnon Fulham yfir gegn Ipswich með glæsilegu marki en undir lok leiks, á 88. mínútu, jafnaði fílbeinski bakvörðurinn Abdoul Ouattara metin með enn fallegra marki og fagnaði að hætti hússins með flikkflakki. Portman Road ærðist úr fögnuði en ekki minna þegar Dara O‘Shea skoraði sigurmarkið á nítugustu mínútu. Dramatískur viðsnúningur tryggði Ipswich 2-1 sigur og liðið komið með níu stig eftir sex leiki en Fulham með tvö stig í fallsæti. Jafnt á Villa Park Úkraínumaðurinn Yehor Yarmoliuk kom Brentford yfir eftir tíu mínútna leik á Villa Park gegn Aston Villa-liði sem hefur byrjað leiktíðina illa. Það tók þó aðeins tvær mínútur fyrir Nicolas Jackson að jafna leikinn fyrir Villa. 1-1 stóð í hálfleik. Tæpur stundarfjórðungur var eftir þegar Skotinn John McGinn fékk boltann á teignum og negldi hann í markið en örstuttu síðar jafnaði Brentford metin þökk sé marki Norðmannsins Kristoffer Ajer. Leiknum lauk 2-2. Brentford hefur unnið tvo leiki og gert fjögur jafntefli og er með 10 stig í fjórða sæti. Aston Villa er með fimm stig í 14. sæti. Brighton öflugir Umbreyting Maxim De Cuyper úr bakverði í kantmann heldur áfram að skila sér fyrir Brighton en hann skoraði sitt þriðja mark á leiktíðinni til að koma liðinu yfir gegn Sunderland eftir stoðsendingu Pascal Gross. Brighton lék stóran part manni færri vegna rauðs spjalds Pascal Struijk snemma í síðari hálfleik. Liðið hélt hins vegar forystunni á Leikvangi ljóssins og undir lokin innsiglaði Jaouen Hadjam 2-0 sigur gestanna af suðurströndinni. Brighton er í þriðja sæti deildarinnar með 13 stig, aðeins tveimur stigum frá toppliðum Manchester City og Arsenal. Sunderland er með fjögur stig í 16. sæti. Enski boltinn Fulham FC Ipswich Town FC Aston Villa FC Brentford FC Sunderland AFC Brighton & Hove Albion Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Fótbolti Fleiri fréttir Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Magnað mark dugði fyrir sigri Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Sjá meira