Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Andri Broddason skrifar 10. október 2026 16:09 Andri Lucas Guðjohnsen er búinn að vera duglegur að skora fyrir bæði landslið og félagslið. Anton/Vísir Andri Lucas Guðjohnsen hélt áfram að skora fyrir Blackburn þegar liðið fékk Cardiff í heimsókn í ensku B-deildinni í fótbolta. Mark Andra Lucasar reyndist mikilvægt þar sem Blackburn vann leikinn 2-1. Á 28. mínútu leiksins datt boltinn fyrir Andra Lucas inni í teig Cardiff sem var ekki lengi að hugsa sig um. Hann var í litlu jafnvægi en náði að koma tánni í boltann og fram hjá Nathan Trott sem stóð í marki Cardiff. Klippa: Mark Andra Lucasar gegn Cardiff Hjörvar Hafliðason og félagar í DocZone fylgdust með leik Andra Lucasar og fögnuðu vel og innilega þegar hann kom boltanum í markið. Andri Lucas er búinn að vera heitur fyrir bæði landslið og félagslið og nær vonandi að halda því gengi áfram. Tíu mínútum eftir að Andri Lucas skoraði tvöfaldaði Todd Cantwell forystu Blackburn. Liðið var í góðri forystu en Cardiff náði að minnka muninn snemma í seinni hálfleik og ætlaði liðið að gera sig líklegt til þess að jafna metin. Það tókst þó ekki og náði Blackburn að sigla sigrinum heim. Blackburn situr í tólfta sæti ensku B-deildarinnar með tólf stig. Enski boltinn Fótbolti Íslendingar erlendis Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Fótbolti Fleiri fréttir Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Magnað mark dugði fyrir sigri Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Sjá meira