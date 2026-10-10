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Henderson í stuði í stór­sigri

Valur Páll Eiríksson skrifar
Henderson og Pedro með tvö hvor í dag.
Henderson og Pedro með tvö hvor í dag. Getty

Chelsea vann öruggan 5-1 sigur á Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.

Aðeins þrjár mínútur voru liðnar á leikinn þegar Chelsea var komið 2-0 yfir þar sem nýi gamli maðurinn í liði þeirra bláklæddi, Jordan Henderson, hafði skorað fyrst og lagt svo upp fyrir Morgan Rogers.

2-0 eftir þrjár mínútur og þannig stóð í hálfleik. Aftur byrjuðu bláklæddir af krafti eftir hlé og í það sinn tók minna en mínútu fyrir þá að skora og Joao Pedro gerði sitt fjórða mark í deildinni til að breyta stöðunni í 3-0.

Evanilson svaraði með marki fyrir Bournemouth á 51. mínútu en Pedro og Henderson voru ekki hættir. Þeir skoruðu eitt markið hvor um miðjan síðari hálfleikinn og skoruðu því báðir tvö mörk í dag.

Chelsea vann 5-1 og er með tíu stig eftir sex leiki í fimmta sæti. Bournemouth er með þrjú stig í átjánda sæti og leitar enn fyrsta sigursins.

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