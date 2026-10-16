Bjarni Jó hættur Aron Guðmundsson skrifar 16. október 2026 09:32 Bjarni Jóhannsson telur ungt lið Breiðabliks þurfa nauðsynlega á reynslumeiri leikmönnum að halda. Reynsluboltinn Bjarni Jóhannsson er hættur þjálfun og yfirgefur sviðið sem leikjahæsti þjálfari Íslandssögunnar til þessa. Frá þessu greinir Bjarni í samtali við Fótbolta.net en hann tók sér frí frá þjálfun í ár eftir að hafa stýrt liði Selfoss. Bjarni segir aldurinn hafa sitt að segja í þessu en ekki síður skort á ástríðu og hungri gagnvart því að halda þjálfaraferlinum áfram. „Mér stóð til boða að þjálfa lengur en hugur og hjarta sögðu að ástríðan væri ekki fyrir hendi. Ég hef melt þetta í rólegheitum síðan og þetta er endanlega niðurstaðan hjá mér núna,“ segir Bjarni í samtali við Fótbolta.net. Víðir Sigurðsson tók saman tölfræði frá þjálfarferli Bjarna í frétt Fótbolta.net og stýrði Bjarni liðum sem aðalþjálfari á Íslandsmóti í samtals 666 leikjum. Hann er sá eini sem hefur stýrt liði í meira en 600 leikjum á Íslandsmóti og eru þá allir leikir á hans ferli ekki upptaldir. Í tvígang gerði hann liði ÍBV að Íslandsmeisturum (1997 og 1998) og að auk þess urðu liði ÍBV og Fylkis bikarmeistarar undir hans stjórn árin 1998 og 2000. Ferill Bjarna spannar 37 tímabil. Hann féll í fyrsta og eina skipti með Selfyssingum undir lok ferilsins en gerði það enn fremur að listgrein á sínum ferli að koma liðum upp um deild. Íslenski boltinn Besta deild karla Lengjudeild karla ÍBV Fylkir Tindastóll Grindavík Breiðablik Stjarnan KA Vestri UMF Njarðvík UMF Selfoss Mest lesið Rekinn frá Stjörnunni Körfubolti Skömmin sé nægileg refsing: „Það sem gerðist þetta kvöld er óásættanlegt“ Fótbolti Ingibjörg orðlaus: „Hversu heppinn er þessi litli strákur?“ Fótbolti „Stígðu út úr torfkofanum, kona“ Sport Kvaddi Val og sló í gegn eftir fullyrðingar um lélegt hugarfar Íslenski boltinn Lætur Ingu Sæland heyra það: „Óboðlegt og frekar hrokafullt“ Sport Bjarni Jó hættur Íslenski boltinn Bakgarður í rigningu og roki: „Stjórna ekki veðrinu en get búið mig undir það“ Sport Orri hélt liðsfund án aðkomu Arnars Fótbolti „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Fótbolti Fleiri fréttir Bjarni Jó hættur Kvaddi Val og sló í gegn eftir fullyrðingar um lélegt hugarfar Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjáðu mörkin sem björguðu FH, felldu ÍBV og tryggðu KR tugi milljóna „Í fyrsta sinn sem við vinnum ósanngjarnt“ Uppgjörið: Fram - KR 1-2 | KR styrkti stöðu sína í öðru sæti „Við ætlum að vinna rest“ Linta eftir fallið: „Enginn bjóst við þessu“ ,,Menn þurfa að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta” „Orðið algjört vígi að koma hérna“ Uppgjörið: Þór - ÍBV 1-0 | Felldu Eyjamenn og halda í vonina Stjarnan - KA 0-3 | Halda sér ofan fallsvæðis Valur - FH 3-5 | Öruggir eftir skrautlegan sigur „Reynum að kveikja í hræðslu hjá þeim“ „Það er aldrei lognmolla í kringum Óskar“ Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Tarik framlengir við Víking Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Sjá meira