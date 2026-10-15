Lærir í Harvard meðan hann jafnar sig Valur Páll Eiríksson skrifar 15. október 2026 10:32 Simons gengur menntaveginn. Getty Xavi Simons stundar viðskiptanám við Harvard-háskóla í Bandaríkjunum á meðan hann nær sér af krossbandsslitum. Hinn 23 ára gamli Xavi Simons varð fyrir miklum vonbrigðum þegar hann sleit krossband í apríl síðastliðnum. Ekki aðeins var þannig strembnu fyrsta tímabili með Tottenham á Englandi lokið á undan áætlun heldur missti hann einnig af HM með hollenska landsliðinu. Simons hefur verið tekinn inn í Crossover into Business-námið við bandaríska háskólann, sem fer fram á netinu. Námið á að aðstoða fólk við tilfærslu á vinnumarkaði í viðskiptalífið, líkt og heiti þess ber með sér. Námskeiðið stendur yfir í eina önn var „hannað til að hjálpa atvinnuíþróttamönnum að vera betur undirbúnir fyrir viðskiptastörf meðan á virkum íþróttaferli þeirra stendur og að honum loknum“. Meistaranemar við Harvard Business School eru leiðbeinendur íþróttamannanna á meðan á náminu stendur. „Á meðan ég hef verið að jafna mig hef ég reynt að nýta tímann eins vel og mögulegt er,“ skrifaði Simons á LinkedIn. „Fótboltinn er enn í forgangi hjá mér, en ég vil líka halda áfram að læra og bæta mig utan vallar. Ég er ánægður að greina frá því að ég hef verið tekinn inn í Crossover Into Business-námið við Harvard Business School,“ skrifar Simons. Simons hitti meðal annars Jayson Tatum í Boston meðan hann fór vestur um haf vegna námsins.Harry How/Getty Images „Ég hef alltaf haft áhuga á fleiru en bara fótbolta. Ég vil skilja viðskiptahlið íþróttarinnar betur, læra af fólki úr ólíkum atvinnugreinum og halda áfram að þroskast sem manneskja,“ „Að snúa aftur á völlinn er enn mitt helsta forgangsatriði. Á sama tíma vil ég nýta þetta tímabil til að halda áfram að læra og fjárfesta í sjálfum mér utan fótboltans,“ skrifar Simons enn fremur. Simons bætti við að hann hefði dvalið í Bandaríkjunum undanfarnar vikur og heimsótt Harvard á meðan hann var í Boston. Í Boston varði Simons tíma með Jayson Tatum, framherja Boston Celtics í NBA-deildinni, og David Pastrnak, fyrirliða Boston Bruins, í NHL-deildinni. Tottenham Hotspur Enski boltinn Mest lesið Bo Johansson er látinn Fótbolti Lætur Ingu Sæland heyra það: „Óboðlegt og frekar hrokafullt“ Sport Freyr fann sig knúinn til að setja nýja reglu Fótbolti Leynilegt ráðabrugg gæti ógnað endurkjöri Infantino Fótbolti „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Fótbolti Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Fótbolti „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Enski boltinn Lærir í Harvard meðan hann jafnar sig Enski boltinn Flautuþristar og frábær tilþrif: „Hún er eins og jarðýta“ Körfubolti Fleiri fréttir Mamdani skaut á Man City Lærir í Harvard meðan hann jafnar sig Oft orðaður við United en kom með skýrt svar Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Hvað verður um Martinez eftir gagnrýnina? Uppsagnir hjá Arsenal Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Lét gamminn geisa og fær að heyra það Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Magnað mark dugði fyrir sigri Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Sjá meira