Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Sindri Sverrisson skrifar 9. október 2026 10:33 Tumi Fannar Gunnarsson er mættur í Valstreyjuna. Valur Miðjumaðurinn Tumi Fannar Gunnarsson er genginn í raðir knattspyrnuliðs Vals og hefur skrifað undir samning sem gildir til næstu þriggja ára. Tumi Fannar, sem er 21 árs gamall, var einum sigri frá því að komast upp í Bestu deildina með liði Fylkis í sumar. Fylkismenn töpuðu fyrir Þrótti á Laugardalsvelli í úrslitaleik um að fylgja Aftureldingu upp úr Lengjudeildinni. Tumi Fannar mun engu að síður fara í Bestu deildina því hann er nú mættur á Hlíðarenda. Í tilkynningu Vals segir að Tumi, sem sé uppalinn hjá Breiðabliki, hafi átt gott tímabil með Fylki í sumar og sýnt að hann sé klár í að taka næsta skref. Þá geti hann leyst margar stöður á vellinum. Tumi Fannar er fyrsti leikmaðurinn sem Valsmenn tilkynna að komi til félagsins nú í haust áður en Halldór Árnason tekur svo við sem þjálfari eftir tímabilið. Í vikunni tilkynnti félagið jafnframt að búið væri að semja við markvörðinn Frederik Schram um að spila áfram með liðinu út tímabilið 2029. Valsmenn sigla lygnan sjó í neðri hluta Bestu deildarinnar en þeir eru í 8. sæti með 27 stig, sjö stigum frá fallsæti þegar aðeins þrjár umferðir eru eftir. Þeir eru stigi á eftir Stjörnunni í baráttu um 7. sætið. Besta deild karla Valur Fylkir Mest lesið 16 ára hetja Vals: „Bara sofa vel og skólinn á morgun“ Körfubolti Leikmenn landsliðsins sekir um agabrot Fótbolti Mótherji Eriku kastaði dós í hana Sport Sláttuvél tók á loft í Svíþjóð Sport Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Enski boltinn Sluppu við herskyldu en fögnuðu of mikið Fótbolti Uppgjörið: Valur - Stjarnan 90-77 | 16 ára gutti stal senunni Körfubolti „Ótrúlegt að hann sé tveimur árum eldri en ég“ Körfubolti Bakgarðsáskorunin: „Éta eða vera étinn“ Sport Siggi Raggi saknar barnanna og gefur íslenskum liðum undir fótinn Fótbolti Fleiri fréttir Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Tarik framlengir við Víking Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Enn er penninn á lofti í Laugardal Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Sjáðu þrennu sextán ára Bríetar og hægasta sigurmark ársins Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk „Þetta er þorpið manns“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Sjá meira