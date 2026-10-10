Mikil barátta er um annað sætið í Bestu deild karla og mætast liðin í þeirri baráttu í kvöld. KR er sem stendur í öðru sæti deildarinnar en liðið fer í heimsókn til Fram í kvöld þar sem Framarar eru einu stigi fyrir neðan KR í þriðja sætinu.
Liðin hafa mæst tvisvar nú þegar í deildinni þar sem fyrri leikurinn á Meistaravöllum hafið verið jafn 2-2 en KR vann á Lambhagavellinum 5-2. Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, segir þó að lokatölur síðasta leiks séu villandi.
„Við höfum spilað fína leiki á móti KR. Þó að tölurnar í síðasta leik hafi litið illa út þá má ekki miklu muna að við jöfnum þann leik 3-3 áður en þeir komast svo meira yfir. Þetta hafa verið hörkuleikir og mikið af mörkum og vonandi fá áhorfendur skemmtilegan leik,“ sagði Rúnar og er bjartsýnn fyrir stórleikinn gegn KR.
Hópurinn er vel stefndur eftir landsleikjahlé og er klár í slaginn. Atli Þór Jónasson er búinn að glíma við mikil meiðsl og er ekki klár. Svo er Sigurjón Rúnarsson í leikbanni fyrir leikinn en annars er hópurinn í toppstandi.
„Ef við skyldum vera það heppnir að ná öðru sætinu þá er það frábært fyrir félagið en við erum öruggir í þriðja sæti. Sama hvort að annað sætið gefur einhverja fjármuni þá viljum við, líkt og KR, ná öðru sætinu, sama hvað það gefur.“
Mikill hiti hefur verið í kringum KR og það sérstaklega í ríg liðsins gegn Víkingum. Víkingar náðu að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn á heimavelli KR en Rúnar telur það ekki hafa áhrif á ákefð KR-inga í leik kvöldsins.
„Það er aldrei lognmolla í kringum Óskar og hann er eins og allir aðrir þjálfarar að hann vill vinna næsta leik. Það er gaman að fá að spila þessa leiki sem skipta máli og vera enn þá í keppni um eitthvað.“
Fram var ekki spáð góðu gengi í byrjun tímabils en þrátt fyrir það hefur liðinu gengið gríðarlega vel. Sama hvort Fram nái að enda í öðru eða þriðja sæti deildarinnar þá er þetta besti árangur liðsins í langan tíma. Liðið endaði síðast í efstu þrem sætum deildarinnar árið 2008 og því hafa stuðningsmenn liðsins þurft að bíða lengi eftir eins góðum árangri.
„Tímabilið er búið að vera frábært. Við erum búnir að vera í efstu þremur sætunum meira og minna allt sumarið. Leikmennirnir mínir hafa kannski ekki fengið það hrós sem þeir eiga skilið þar sem við enduðum í öðru sæti í deildinni fyrir skiptingu, samt var alltaf verið að tala um úrslitaleikinn milli Víkings og KR. Menn vilja oft gleyma því hvað við erum búnir að gera þvert á spár allra.“
Leikur Fram og KR hefst klukkan 19:15 í kvöld og verður í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland.