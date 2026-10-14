Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Andri Broddason skrifar 14. október 2026 11:19 Rúnar Páll Sigmundsson hefur skrifað undir hjá Stjörnunni en mun ekki þjálfa fyrr en á næsta tímabili. Vísir/Pawel Rúnar Páll Sigmundsson hefur verið ráðinn sem þjálfari Stjörnunnar en hann mun ekki taka við fyrr en eftir tímabilið. Hann mun því ekki þjálfa félagið í síðustu tveim leikjum tímabilsins. Stjarnan tilkynnti í gær að Rúnar Páll muni taka við sem þjálfari félagsins en hann hefur áður þjálfað þar. Hann þjálfaði félagið fyrst árið 2014 og náði að vinna fyrsta Íslandsmeistaratitil í sögu félagsins. Mikill glundroði hefur verið innan Stjörnunnar á tímabilinu þar sem tveir þjálfarar hafa verið reknir. Jökull Elísabetarson byrjaði tímabilið sem þjálfari liðsins en var rekinn um mitt sumar. Jón Þór Hauksson tók við af honum á miðju tímabili en var rekinn áður en tímabilið kláraðist. Jón Þór var verulega ósáttur með dvölina hjá Stjörnunni og fannst hann aldrei vera velkominn hjá félaginu. Hann náði illa til leikmannanna sem söknuðu enn Jökuls og sakaði hann stjórn félagsins um að vera ekki með neitt plan. Brynjar Kristmundsson, einn af þjálfurum Stjörnunnar, var ekki sáttur með liðið í síðasta leik. Liðið fékk KA í heimsókn og tapaði Stjarnan 3-0. Það verður því nóg að gera fyrir Rúnar Pál í vetur við að undirbúa liðið fyrir komandi tímabil. Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild karla Stjarnan Mest lesið „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Fótbolti Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Fótbolti Lét gamminn geisa og fær að heyra það Enski boltinn Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Fótbolti Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Enski boltinn Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Íslenski boltinn Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm Íslenski boltinn Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Fótbolti Fleiri fréttir Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjáðu mörkin sem björguðu FH, felldu ÍBV og tryggðu KR tugi milljóna „Í fyrsta sinn sem við vinnum ósanngjarnt“ Uppgjörið: Fram - KR 1-2 | KR styrkti stöðu sína í öðru sæti „Við ætlum að vinna rest“ Linta eftir fallið: „Enginn bjóst við þessu“ ,,Menn þurfa að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta” „Orðið algjört vígi að koma hérna“ Uppgjörið: Þór - ÍBV 1-0 | Felldu Eyjamenn og halda í vonina Stjarnan - KA 0-3 | Halda sér ofan fallsvæðis Valur - FH 3-5 | Öruggir eftir skrautlegan sigur „Reynum að kveikja í hræðslu hjá þeim“ „Það er aldrei lognmolla í kringum Óskar“ Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Tarik framlengir við Víking Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Sjá meira