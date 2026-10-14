Íslenski boltinn

Tekur ekki við fyrr en eftir tíma­bilið

Andri Broddason skrifar
Rúnar Páll Sigmundsson hefur skrifað undir hjá Stjörnunni en mun ekki þjálfa fyrr en á næsta tímabili.
Rúnar Páll Sigmundsson hefur skrifað undir hjá Stjörnunni en mun ekki þjálfa fyrr en á næsta tímabili. Vísir/Pawel

Rúnar Páll Sigmundsson hefur verið ráðinn sem þjálfari Stjörnunnar en hann mun ekki taka við fyrr en eftir tímabilið. Hann mun því ekki þjálfa félagið í síðustu tveim leikjum tímabilsins.

Stjarnan tilkynnti í gær að Rúnar Páll muni taka við sem þjálfari félagsins en hann hefur áður þjálfað þar. Hann þjálfaði félagið fyrst árið 2014 og náði að vinna fyrsta Íslandsmeistaratitil í sögu félagsins.

Mikill glundroði hefur verið innan Stjörnunnar á tímabilinu þar sem tveir þjálfarar hafa verið reknir. Jökull Elísabetarson byrjaði tímabilið sem þjálfari liðsins en var rekinn um mitt sumar. Jón Þór Hauksson tók við af honum á miðju tímabili en var rekinn áður en tímabilið kláraðist.

Jón Þór var verulega ósáttur með dvölina hjá Stjörnunni og fannst hann aldrei vera velkominn hjá félaginu. Hann náði illa til leikmannanna sem söknuðu enn Jökuls og sakaði hann stjórn félagsins um að vera ekki með neitt plan.

Brynjar Kristmundsson, einn af þjálfurum Stjörnunnar, var ekki sáttur með liðið í síðasta leik. Liðið fékk KA í heimsókn og tapaði Stjarnan 3-0. Það verður því nóg að gera fyrir Rúnar Pál í vetur við að undirbúa liðið fyrir komandi tímabil.

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