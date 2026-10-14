Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm Aron Guðmundsson skrifar 14. október 2026 08:02 Guðmundur hér með fyrirliðabandið í leik með Stjörnunni Vísir/Ernir Guðmundur Kristjánsson neyddist til að leggja knattspyrnuskóna á hilluna eftir að hann greindist með hjartasjúkdóm í sumar. Eftir greininguna var Guðmundi ráðlagt að hætta í fótbolta en þetta kemur fram í viðtali við Guðmund á RÚV. „Ég greindist með hjartasjúkdóm í sumar sem er þykknun á hjartavöðva. Eins og læknir orðaði það við mig þá er þetta algengasta orsökin fyrir því að íþróttafólk hnígur niður á leikvelli. Mér var því ráðlagt að leggja skóna á hilluna,“ segir Guðmundur í samtali við RÚV. Þar með lýkur farsælum feril hans bæði hér heima sem og erlendis. Guðmundur hefur spilað fyrir Stjörnuna síðustu þrjú ár en hann er uppalinn hjá Breiðablik. Hann var hluti af liði Breiðabliks sem varð bikarmeistari árið 2009 og Íslandsmeistari 2010. Árið 2012 fór hann til Noregs í atvinnumennsku þar sem hann lék með Start í fimm ár. Þegar hann kom heim úr atvinnumennskunni árið 2018 gekk hann til FH þar sem hann var leikmaður þangað til hann gekk til liðs við Stjörnuna. Stjarnan Breiðablik FH Íslenski boltinn Mest lesið „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Fótbolti Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Fótbolti Lét gamminn geisa og fær að heyra það Enski boltinn Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Fótbolti Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Enski boltinn Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Íslenski boltinn Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm Íslenski boltinn Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Fótbolti Fleiri fréttir Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjáðu mörkin sem björguðu FH, felldu ÍBV og tryggðu KR tugi milljóna „Í fyrsta sinn sem við vinnum ósanngjarnt“ Uppgjörið: Fram - KR 1-2 | KR styrkti stöðu sína í öðru sæti „Við ætlum að vinna rest“ Linta eftir fallið: „Enginn bjóst við þessu“ ,,Menn þurfa að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta” „Orðið algjört vígi að koma hérna“ Uppgjörið: Þór - ÍBV 1-0 | Felldu Eyjamenn og halda í vonina Stjarnan - KA 0-3 | Halda sér ofan fallsvæðis Valur - FH 3-5 | Öruggir eftir skrautlegan sigur „Reynum að kveikja í hræðslu hjá þeim“ „Það er aldrei lognmolla í kringum Óskar“ Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Tarik framlengir við Víking Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Sjá meira