Stjarnan - KA 0-3 | Halda sér ofan fallsvæðis Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 10. október 2026 15:55 Adam Ægir var meðal markaskorara í KA-manna í dag. Vísir/Guðmundur KA vann öruggan þriggja marka sigur á Stjörnunni á Samsungvellinum í Garðabæ í Bestu deild karla í dag. Hallgrímur Mar Steingrímsson og Adam Ægir Pálsson skoruðu í fyrri hálfleik áður en varamaðurinn Valdimar Logi Sævarsson innsiglaði sigurinn eftir að heimamenn misstu mann af velli. KA er áfram í fjórða sæti neðri hlutans með 26 stig, tveimur stigum fyrir ofan Þór sem er í fallsæti á meðan Stjarnan situr enn í öðru sæti neðri hlutans með 31 stig. Guðmundur/Vísir Leikurinn fór rólega af stað og lítið var um marktækifæri framan af. Jafnræði var með liðunum í upphafi en þegar leið á fyrri hálfleik náðu KA-menn betri tökum á leiknum. Gestirnir fengu tækifæri til að komast yfir á 33. mínútu þegar Guðmundur Baldvin Nökkvason felldi Hallgrím Mar innan vítateigs. Vítaspyrna var réttilega dæmd og Hallgrímur Mar fór sjálfur á punktinn. Hann sendi boltann örugglega í hægra hornið fram hjá Árna Snæ Ólafssyni í marki Stjörnunnar. Guðmundur/Vísir KA-menn héldu áfram að sækja eftir markið og aðeins fimm mínútum síðar tvöfölduðu þeir forskotið. Jakob Snær Árnason gerði þá vel á hægri kantinum og renndi boltanum fyrir markið. Þar var Adam Ægir mættur og skilaði boltanum þægilega í netið. Fleiri urðu mörkin ekki fyrir hlé og KA fór með verðskuldaða tveggja marka forystu inn í búningsklefa. Guðmundur/Vísir Síðari hálfleikurinn fór einnig rólega af stað og lengi vel var lítið um tíðindi. Á 68. mínútu versnaði staða heimamanna hins vegar enn frekar þegar Benedikt V. Warén fékk beint rautt spjald fyrir að taka Valdimar Loga niður. Þetta var greinilegt pirringsbrot hjá Benedikt og léku Stjörnumenn einum færri það sem eftir lifði leiks. Benedikt Waren fékk að líta rauða spjaldið.Guðmundur/Vísir KA var aðeins tvær mínútur að nýta sér liðsmuninn. Valdimar Logi, sem hafði komið inn á sem varamaður, keyrði þá með boltann inn í vítateig Stjörnunnar og kláraði færið snyrtilega fram hjá Árna Snæ. Þar með var staðan orðin 3-0 og úrslitin svo gott sem ráðin. Lítið markvert gerðist það sem eftir lifði leiks og KA sigldi sigrinum heim. Gestirnir tóku því öll þrjú stigin og fögnuðu öðrum þriggja marka sigrinum í röð eftir sigurinn gegn Þór fyrir landsleikjahlé. Guðmundur/Vísir Dýrmæt þrjú stig fyrir KA í fallbaráttunni en Stjörnumenn urðu hins vegar að sætta sig við annað tap í röð í neðri hlutanum. Atvik leiksins Vítamark Hallgríms Mar Steingrímssonar var vendipunktur leiksins. Leikurinn hafði verið jafn til að byrja með en eftir markið var eins og allur kraftur færi úr Stjörnumönnum og KA-menn tóku öll völd á vellinum. Stjörnur og skúrkar Hallgrímur Mar Steingrímsson var besti leikmaður KA í dag. Hann vann vítaspyrnuna sem kom liðinu yfir og skoraði sjálfur örugglega af punktinum. Valdimar Logi Sævarsson átti einnig sterka innkomu af bekknum. Benedikt V. Warén fékk beint rautt spjald fyrir brot á honum og aðeins tveimur mínútum síðar skoraði Valdimar Logi þriðja mark KA. Hann var svo nálægt því að bæta stoðsendingu við á 78. mínútu þegar hann renndi boltanum fyrir markið á Jakob Héðinn Róbertsson en Árni Snær varði skot hans. Dómarinn Helgi Mikael Jónasson og hans teymi áttu fínan leik og vítaspyrnan sem KA fékk var réttilega dæmd. Helst mátti setja spurningarmerki við beina rauða spjaldið á Benedikt V. Warén. Sá dómur var nokkuð strangur og að mínu mati hefði gult spjald nægt. Stemning og umgjörð Það var heldur haustlegt í Garðabænum í dag, rigning og kalt í veðri og fámennt í stúkunni. Nýja gervigrasið á Samsungvellinum gerði það þó að verkum að aðstæður á vellinum voru góðar. Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild karla KA Stjarnan