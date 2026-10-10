,,Menn þurfa að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta” Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 10. október 2026 17:41 Brynjar var vægast sagt ekki sáttur eftir leik kvöldsins. Víkingur Ólafsvík „Hún var bara hörmuleg. Þetta var mjög andlaust,“ sagði Brynjar Kristmundsson, einn af þjálfurum Stjörnunnar, eftir þriggja marka tap gegn KA í Bestu deild karla í dag. Hann var afar ósáttur við frammistöðu sinna manna og taldi tapið geta hafa orðið stærra. „Ég man ekki eftir mörgum réttum ákvörðunum. Við vorum mjög slitnir og þetta hefði eiginlega getað orðið talsvert stærra.“ Stjarnan tapaði öðrum leiknum í röð og Brynjar var spurður hvort leikmenn væru mögulega farnir að bíða eftir því að tímabilinu lyki. „Það er erfitt að segja eitthvað annað eftir þessa frammistöðu.“ Undirbúningurinn hefði þó gefið tilefni til að ætla að liðið myndi mæta betur til leiks. „Eins og ég sagði fyrir leik, vikan er búin að vera fín. En um leið og dómarinn flautaði leikinn á fann maður fyrir einhvers konar orkuleysi. Menn voru ekki að spila hver fyrir annan og fyrir félagið og það er áhyggjuefni.“ Brynjar sagði leikmenn þurfa að sýna félaginu meiri virðingu þótt liðið væri ekki lengur í baráttu um efstu sætin eða að verjast falli. „Þetta verða langar tvær vikur ef þetta heldur svona áfram. Ég held að menn þurfi bara að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta.“ „Þó að við séum ekki að keppa að neinu þá erum við samt enn þá að spila fyrir Stjörnuna og fyrir fólkið hérna í Garðabænum. Þetta var bara ekki boðlegt.“ Þjálfarateymið og leikmenn myndu setjast niður á mánudagsmorgun og ræða hvernig ætti að ljúka tímabilinu. „Við þurfum bara að setjast niður allir saman og ræða málin, hvernig við viljum gera þetta síðustu tvær vikurnar. Það er eitt að tapa en annað að tapa á þennan hátt.“ „Við þurfum að ákveða þetta saman sem hópur því fólk á betra skilið en þetta.“ Brynjar taldi mögulegt að sigurinn í fyrsta leik neðri hlutans hefði orðið til þess að leikmenn slökuðu á, enda fallhættan þá orðin lítil. Hann lagði þó áherslu á að liðið þyrfti að klára tímabilið almennilega. „Þetta mót er 27 leikir og við þurfum að klára það almennilega. Það skiptir ekki máli þó við séum ekki að keppa fyrir neitt, það er ekki sjálfsagt að spila fyrir Stjörnuna og þú þarft að sýna það í hverjum einasta leik og á hverri einustu æfingu að þú viljir halda áfram að spila fyrir Stjörnuna.“ Íslenski boltinn Fótbolti Besta deild karla Stjarnan Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Fótbolti Fleiri fréttir Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjáðu mörkin sem björguðu FH, felldu ÍBV og tryggðu KR tugi milljóna „Í fyrsta sinn sem við vinnum ósanngjarnt“ Uppgjörið: Fram - KR 1-2 | KR styrkti stöðu sína í öðru sæti „Við ætlum að vinna rest“ Linta eftir fallið: „Enginn bjóst við þessu“ ,,Menn þurfa að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta” „Orðið algjört vígi að koma hérna“ Uppgjörið: Þór - ÍBV 1-0 | Felldu Eyjamenn og halda í vonina Stjarnan - KA 0-3 | Halda sér ofan fallsvæðis Valur - FH 3-5 | Öruggir eftir skrautlegan sigur „Reynum að kveikja í hræðslu hjá þeim“ „Það er aldrei lognmolla í kringum Óskar“ Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Tarik framlengir við Víking Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sjá meira