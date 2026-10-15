Leynilegt ráðabrugg gæti ógnað endurkjöri Infantino Aron Guðmundsson skrifar 15. október 2026 11:31 Sem stendur er fátt sem virðist ætla koma í veg fyrir endurkjör Infantino. Leynilegt ráðabrugg um mögulegan mótframbjóðanda virðist hins vegar vera virkt og hafa nöfn Luis Figo og Arséne Wenger borið á góma í umræðunni. Óvæntur frambjóðandi gæti boðið sig fram til forseta FIFA og ógnað endurkjöri hins umdeilda Gianni Infantino. Frá þessu greinir The Telegraph í dag en miðillinn hefur það eftir tveimur háttsettum mönnum innan knattspyrnuhreyfingarinnar í Evrópu að á bakvið tjöldin eigi sér stað leynilegar þreifingar um að tefla fram trúverðugum frambjóðanda sem geti skákað Infantino. Sem stendur virðist fátt geta komið í veg fyrir endurkjör forsetans þrátt fyrir að hann hafi verið undir mikilli pressu og fengið á sig vantraustsyfirlýsingar eftir tilraun til þess að selja einkafjárfestum hlut í innviðum FIFA. Stjórn FIFA fundar í dag en samkvæmt The Telegraph er því haldið kyrfilega leyndu hvaða einstaklingar það eru sem mátaðir eru við forsetaframboð. Það sé of mikið undir. Vel þekktir menn innan knattspyrnuhreyfingarinnar hafa þó verið orðaðir við framboð, meðal annars portúgalska knattspyrnugoðsögnin Luis Figo sem og Arséne Wenger. Framboðsfrestur rennur út í nóvember en þing FIFA fer fram í mars á næsta ári. FIFA Deilur um Gianni Infantino Mest lesið Bo Johansson er látinn Fótbolti Lætur Ingu Sæland heyra það: „Óboðlegt og frekar hrokafullt“ Sport Freyr fann sig knúinn til að setja nýja reglu Fótbolti Leynilegt ráðabrugg gæti ógnað endurkjöri Infantino Fótbolti „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Fótbolti Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Fótbolti „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Enski boltinn Lærir í Harvard meðan hann jafnar sig Enski boltinn Flautuþristar og frábær tilþrif: „Hún er eins og jarðýta“ Körfubolti Fleiri fréttir Hegðun erkifjenda þeirra ekki komið á óvart gegn Bayern München „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Leynilegt ráðabrugg gæti ógnað endurkjöri Infantino Mamdani skaut á Man City Lærir í Harvard meðan hann jafnar sig Sjáðu PSG refsa City, ótrúlegan viðsnúning Real og öll hin Amin fékk mynd af sér með skúrki Bayern Leikur liðs Elíasar færður vegna mótmæla Oft orðaður við United en kom með skýrt svar Freyr fann sig knúinn til að setja nýja reglu Bo Johansson er látinn Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Stúdentaóeirðir og táragas valda algjörri óvissu hjá liði Elíasar Sex marka sýning Villa og ótrúleg endurkoma Real Madrid Tvenna Haalands dugði skammt gegn PSG Guardiola sá versta hálfleik City á heimavelli í fjórtán ár Sjáðu þrennu Barcola og alla markasúpuna í Austurríki Barcola braut ísinn með látum í Austurríki Hártogið og lætin kosta Vinicius El Clásico og alls fjóra leiki Hvað verður um Martinez eftir gagnrýnina? Kjartan meiddist illa og verður lengi frá Rooney baunar á Ronaldo: „Allt rangt við þetta“ Uppsagnir hjá Arsenal Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Náði að hefna sín gegn ítölsku félögunum Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Mörkin úr Meistaradeildinni: Hákon gegn Arsenal, dramatík og óvænt úrslit KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Sjá meira