„Orðið algjört vígi að koma hérna“ Árni Gísli Magnússon skrifar 10. október 2026 17:20 Girðir Hrafn hefur komið sterkur inn í lið Þórs. Guðmundur/Vísir Þór vann mikilvægan 1-0 sigur á heimavelli gegn ÍBV í fallbaráttuslag en með tapinu eru Eyjamenn endanlega fallnir. Þórsarar eru áfram í fallsæti, tveimur stigum frá öruggu sæti, þegar tvær umferðir eru eftir. Gyrðir Hrafn Guðbrandsson stóð vaktina í vörn Þórs og var ánægður með sigurinn. „Bara virkilega vel. Þetta var risasigur fyrir okkur, lífsnauðsynlegur fyrir okkur að vinna þennan leik sko, og bara eins og ég segi við eigum þrjá úrslitaleiki eftir, búnir að vinna fyrsta, nú eigum við tvo úrslitaleiki eftir og það er bara virkilega gott og eins og ég segi þessi heimavöllur hérna, við erum varla búnir að tapa á heimavelli, þetta er bara orðið algjört vígi að koma hérna og við erum bara virkilega ánægðir með það að láta heimavöllinn okkar tikka og fá þrjú stig hér.“ Þór náði forystu eftir hálftíma leik og voru ívið betra liðið en undir lokin sóttu Eyjamenn stíft í leit að jöfnunarmarki sem liðinu vantaði til að falla ekki og við það féll Þórsliðið neðar á völlinn. „Já það er rétt, við skorum þarna í fyrri hálfleik og mér fannst fyrri hálfleikurinn mjög góður, við vorum að pressa þá algjörlega í drasl þarna í fyrri hálfleik sko og við fengum hættulegri færi í þessum leik klárlega. Mér fannst þeir aldrei eiga hættulegri færi, það voru boltar sem komu beint inn í teig en við vorum bara að éta þá við varnarmennirnir gjörsamlega og miðjumennirnir líka.“ „Mér leið vel allavega í lokin á leiknum þannig að já mér leið vel og ég held að ölum í liðinu hafi liðið vel þannig við erum ánægðir.“ Þórsarar mættu Eyjamönnum af miklum ákafa strax í upphafi. „Já klárlega. Það var uppleggið að hlaupa á þá og nýta þessa orku. Við erum með gríðarlega orkumikið lið og erum með orkumikla leikmenn og við getum hlaupið á lið og getum það og ætlum að sýna það og við gerðum það í fyrri hálfeik, duttum aðeins í seinni, en samt við héldum okkar tempói og vorum góðir, bara mjög góðir, og það var uppleggið bara að hlaupa á þá og sýna styrkleika okkar og við gerðum það heldur betur.“ ÍBV er formlega fallið eftir úrslit dagsins þegar tvær umferðir eru eftir. Þór er þar fyrir ofan í hinu fallsætinu með 24 stig en KA með 26 stig og FH með 30 stig. Það er því ansi líklegt að annað hvort Þór eða KA muni kveðja Bestu deildina í ár. „Já heldur betur, þetta er alvöru Akureyrar barátta hérna ef ég má kvera en eins og ég segi við eigum bara tvo úrslitaleiki eftir og erum bara að fókusa á okkur og við ætlum bara að vinna næsta leik og allt púður núna og í kvöld og á morgun fer í endurheimt og svo næstu leikir og undirbúa sig og safna orku því við ætlum líka að hlaupa þann leik og gera okkar allra besta.“ Næsti leikur Þórs er heimaleikur gegn Stjörnunni og vonast Gyrðir eftir góðum stuðningi úr stúkunni. „Já klárlega en það var flott mæting í dag, ég er ánægður með stuðningsmennina okkar, þeir eru virkilega góðir, láta vel heyra í sér og ég bara hvet alla Akureyringa, Þórsara, til að mæta á næsta leik. Það er gríðarlega mikilvægur leikur, enn einn úrslitaleikur hér á heimavelli og eins og ég segi við höfum unnið marga hér á heimavelli og við þurfum allan stuðninginn og það er bara frábært Ég hvet alla til að mæta, bara geggjað“, sagði Gyrðir að lokum. Íslenski boltinn Fótbolti Besta deild karla Þór Akureyri Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Fótbolti Fleiri fréttir Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjáðu mörkin sem björguðu FH, felldu ÍBV og tryggðu KR tugi milljóna „Í fyrsta sinn sem við vinnum ósanngjarnt“ Uppgjörið: Fram - KR 1-2 | KR styrkti stöðu sína í öðru sæti „Við ætlum að vinna rest“ Linta eftir fallið: „Enginn bjóst við þessu“ ,,Menn þurfa að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta” „Orðið algjört vígi að koma hérna“ Uppgjörið: Þór - ÍBV 1-0 | Felldu Eyjamenn og halda í vonina Stjarnan - KA 0-3 | Halda sér ofan fallsvæðis Valur - FH 3-5 | Öruggir eftir skrautlegan sigur „Reynum að kveikja í hræðslu hjá þeim“ „Það er aldrei lognmolla í kringum Óskar“ Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Tarik framlengir við Víking Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sjá meira