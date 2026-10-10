Íslenski boltinn

„Orðið al­gjört vígi að koma hérna“

Árni Gísli Magnússon skrifar
Girðir Hrafn hefur komið sterkur inn í lið Þórs.
Girðir Hrafn hefur komið sterkur inn í lið Þórs. Guðmundur/Vísir

Þór vann mikilvægan 1-0 sigur á heimavelli gegn ÍBV í fallbaráttuslag en með tapinu eru Eyjamenn endanlega fallnir. Þórsarar eru áfram í fallsæti, tveimur stigum frá öruggu sæti, þegar tvær umferðir eru eftir.

Gyrðir Hrafn Guðbrandsson stóð vaktina í vörn Þórs og var ánægður með sigurinn.

„Bara virkilega vel. Þetta var risasigur fyrir okkur, lífsnauðsynlegur fyrir okkur að vinna þennan leik sko, og bara eins og ég segi við eigum þrjá úrslitaleiki eftir, búnir að vinna fyrsta, nú eigum við tvo úrslitaleiki eftir og það er bara virkilega gott og eins og ég segi þessi heimavöllur hérna, við erum varla búnir að tapa á heimavelli, þetta er bara orðið algjört vígi að koma hérna og við erum bara virkilega ánægðir með það að láta heimavöllinn okkar tikka og fá þrjú stig hér.“

Þór náði forystu eftir hálftíma leik og voru ívið betra liðið en undir lokin sóttu Eyjamenn stíft í leit að jöfnunarmarki sem liðinu vantaði til að falla ekki og við það féll Þórsliðið neðar á völlinn.

„Já það er rétt, við skorum þarna í fyrri hálfleik og mér fannst fyrri hálfleikurinn mjög góður, við vorum að pressa þá algjörlega í drasl þarna í fyrri hálfleik sko og við fengum hættulegri færi í þessum leik klárlega. Mér fannst þeir aldrei eiga hættulegri færi, það voru boltar sem komu beint inn í teig en við vorum bara að éta þá við varnarmennirnir gjörsamlega og miðjumennirnir líka.“

„Mér leið vel allavega í lokin á leiknum þannig að já mér leið vel og ég held að ölum í liðinu hafi liðið vel þannig við erum ánægðir.“

Þórsarar mættu Eyjamönnum af miklum ákafa strax í upphafi.

„Já klárlega. Það var uppleggið að hlaupa á þá og nýta þessa orku. Við erum með gríðarlega orkumikið lið og erum með orkumikla leikmenn og við getum hlaupið á lið og getum það og ætlum að sýna það og við gerðum það í fyrri hálfeik, duttum aðeins í seinni, en samt við héldum okkar tempói og vorum góðir, bara mjög góðir, og það var uppleggið bara að hlaupa á þá og sýna styrkleika okkar og við gerðum það heldur betur.“

ÍBV er formlega fallið eftir úrslit dagsins þegar tvær umferðir eru eftir. Þór er þar fyrir ofan í hinu fallsætinu með 24 stig en KA með 26 stig og FH með 30 stig. Það er því ansi líklegt að annað hvort Þór eða KA muni kveðja Bestu deildina í ár.

„Já heldur betur, þetta er alvöru Akureyrar barátta hérna ef ég má kvera en eins og ég segi við eigum bara tvo úrslitaleiki eftir og erum bara að fókusa á okkur og við ætlum bara að vinna næsta leik og allt púður núna og í kvöld og á morgun fer í endurheimt og svo næstu leikir og undirbúa sig og safna orku því við ætlum líka að hlaupa þann leik og gera okkar allra besta.“

Næsti leikur Þórs er heimaleikur gegn Stjörnunni og vonast Gyrðir eftir góðum stuðningi úr stúkunni.

„Já klárlega en það var flott mæting í dag, ég er ánægður með stuðningsmennina okkar, þeir eru virkilega góðir, láta vel heyra í sér og ég bara hvet alla Akureyringa, Þórsara, til að mæta á næsta leik. Það er gríðarlega mikilvægur leikur, enn einn úrslitaleikur hér á heimavelli og eins og ég segi við höfum unnið marga hér á heimavelli og við þurfum allan stuðninginn og það er bara frábært Ég hvet alla til að mæta, bara geggjað“, sagði Gyrðir að lokum.

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