Kakkalakkarnir í Ísrael tóku vel á móti Dorrit Magnús Jochum Pálsson skrifar 28. október 2026 09:55 Dorrit birti myndir af þessum óhuggulegu kakkalökkum í gær og velti fyrir sér eðli þeirra. Dorrit Moussaieff, athafnakona og fyrrverandi forsetafrú, er stödd á Acadia-strönd í Ísrael og birti þaðan mynd af kakkalökkum. Hún veltir fyrir sér á samfélagsmiðlum hvort kakkalakkarnir valdi fólki skaða því þeir hafi tekið á móti henni með vængina útbreidda. Dorrit hefur verið virk á samfélagsmiðlum undanfarið ár og birtir reglulega myndir og myndbönd af ferðum sínum. Hún er mikill heimshornaflakkari og virðist af miðlunum að dæma á stöðugu flakki. Fyrir tveimur dögum birti hún myndir af sér með vinum á veitingastað í Róm. Nú virðist Dorrit vera stödd í Ísrael, mögulega til að kjósa í þingkosngingunum þar í landi en hún hefur verið mjög gagnrýnin á embættisverk Benjamíns Netanyahu. Sjá einnig: Vonar að Ísraelar hafni Netanjahú Í gær birti hún Instagram-færslu frá Acadia-strönd í borginni Herzliya þar sem mátti sjá tvær myndir af kakkalökkum, myndband af hafinu og myllumerkin #kakkalakkar og #sólarlag. „Fyrir utan það að vera óhugnalegir, veit einhver hvort þessar skepnur valdi einhverjum skaða, þeir tóku mér fagnandi með útbreidda vængi þegar ég kom???“ skrifaði Dorrit við færsluna. Enn hefur hún þó ekki fengið nein svör frá fylgjendum sínum. Undanfarna viku hefur Dorrit líka verið dugleg að sýna styrk sinn og fimi með því að birta annars vegar myndband af sér að gera upphífingar um borð í lest og hins vegar að hanga á hvolfi úr upphífingarstöng. Dorrit er óvenjudugleg á miðlunum. Ísrael Ferðalög Samfélagsmiðlar Skordýr Mest lesið Fyrsta myndbandi Tár leikstýrt af Baldvin Z Tónlist Úlfurinn át þá alla Gagnrýni Kaffi Flauel er nýtt kaffihús í Árbæ Lífið samstarf Hvað veistu um… pitsur? Lífið Hálfnakinn steggur handtekinn á Arnarhóli Lífið Sjálfið okkar: Hvers vegna kaupum við nammi við kassann síðdegis? Áskorun Hilmir Snær svarar gagnrýnendum Menning Gengst við dulnefninu en vill samt ekki kannast við það Menning Ómetanlegt fyrir samkynhneigðan strák í skápnum Bíó og sjónvarp Sturluð skvísulæti í stórafmæli Tíska og hönnun Fleiri fréttir Extreme Chill í febrúar í stað september Hálfnakinn steggur handtekinn á Arnarhóli Noah Wyle sá kynþokkafyllsti í heimi Jay-Z sér um hálfleikssýningu Ofurskálarinnar 2027 Hvað veistu um… pitsur? Star Trek-leikarinn Walter Koenig látinn Chris Brown á skilorði Ný skjöl: Var túlkur Kennedys á mála hjá KGB? Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði Tom Brady og Candice Swanepoel slá sér upp Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Stjörnulífið: Laumugifting í helli Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Krakkatía vikunnar: Illmenni, bofs og Einar Áskell ADHD-ið geri Jón Gnarr fullkominn fyrir opið samband Blóð og hryllingur í grænmetisdeildinni Draugar og ófreskjur taka yfir Húsdýragarðinn Smáhestar flúðu úr verslunarmiðstöð Skrifborð Megasar eins og hjá skurðlækni Þurfti að vara syni sína við eftir umfjöllun um meintan eltihrelli Fór á skeljarnar á toppi hæsta tinds Fréttatía vikunnar: MS, þungunarpróf og glaumgosi Dóttir ísdrottningar fetar í fótspor móðurinnar Top Gun- og Alien-leikari látinn Hvað veistu um… Karl Bretakonung? Skaddaður á höndunum og allavega þrír dagar eftir Sjá meira