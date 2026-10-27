Lífið

Hálf­nakinn steggur hand­tekinn á Arnarhóli

Stefán Árni Pálsson skrifar
Skrautlegt atvik sem hefur áður gerst í miðborg Reykjavíkur.
Skrautlegt atvik sem hefur áður gerst í miðborg Reykjavíkur.

Í síðasta þætti af Dagbók lögreglu vöktu nokkur atriði mikla athygli. Eitt þeirra mögulega meiri en önnur. Það kannast eflaust margir við það að sjá steggjunarhópa í alls kyns leikjum úti um alla borg. Stundum fara hlutirnir yfir strikið og það gerðist eitt sinn í Reykjavík.

Lögreglunni barst tilkynning um nakinn mann á Laugaveginum. Þá kom í ljós að um ölvaðan stegg væri að ræða. Sá slapp til að byrja með með aðvörun en seinna í þættinum varð lögreglan að handtaka manninn, því þá var hann aftur mættur, nakinn á Arnarhóli. Hér að neðan má sjá atriðið sjálft. Hægt er að sjá þættina Dagbók lögreglu inni á streymisveitunni Sýn+.

Klippa: Dagbók lögreglu: Steggur handtekinn á Arnarhóli

Þættirnir Dagbók lögreglu byggja á raunverulegum útköllum sem hafa komið fyrir í dagbók lögreglunnar. Á meðal leikara eru Aron Már Ólafsson, Katrín Halldóra Sigurðardóttir, Kjartan Darri Kristjánsson, Oddur Júlíusson, Saga Garðarsdóttir, Vigdís Halla Birgisdóttir, Jörundur Ragnarsson og Ilmur Kristjánsdóttir. Leikstjórn er í höndum Ólafs Ásgeirssonar og framleiðendur eru Fannar Scheving Edwardsson og Þórunn Elva Þorgeirsdóttir.

Bíó og sjónvarp


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