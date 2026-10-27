Í síðasta þætti af Dagbók lögreglu vöktu nokkur atriði mikla athygli. Eitt þeirra mögulega meiri en önnur. Það kannast eflaust margir við það að sjá steggjunarhópa í alls kyns leikjum úti um alla borg. Stundum fara hlutirnir yfir strikið og það gerðist eitt sinn í Reykjavík.
Lögreglunni barst tilkynning um nakinn mann á Laugaveginum. Þá kom í ljós að um ölvaðan stegg væri að ræða. Sá slapp til að byrja með með aðvörun en seinna í þættinum varð lögreglan að handtaka manninn, því þá var hann aftur mættur, nakinn á Arnarhóli. Hér að neðan má sjá atriðið sjálft. Hægt er að sjá þættina Dagbók lögreglu inni á streymisveitunni Sýn+.
Þættirnir Dagbók lögreglu byggja á raunverulegum útköllum sem hafa komið fyrir í dagbók lögreglunnar. Á meðal leikara eru Aron Már Ólafsson, Katrín Halldóra Sigurðardóttir, Kjartan Darri Kristjánsson, Oddur Júlíusson, Saga Garðarsdóttir, Vigdís Halla Birgisdóttir, Jörundur Ragnarsson og Ilmur Kristjánsdóttir. Leikstjórn er í höndum Ólafs Ásgeirssonar og framleiðendur eru Fannar Scheving Edwardsson og Þórunn Elva Þorgeirsdóttir.