Tryggðu sér sigurinn á ótrúlegan hátt Stefán Árni Pálsson skrifar 28. október 2026 10:31 Hörkuviðureign í síðasta þætti af Kviss. Í fyrstu viðureigninni í 8-liða úrslitum Kviss mættust HK og Tindastóll. HK-ingar tefldu fram þeim Hjörvari Hafliðasyni og Andra Má Eggertssyni en fyrir hönd Stólanna mættu þeir Sverrir Bergmann og Auðunn Blöndal. Úr varð heldur betur skemmtileg viðureign enda menn með mikið keppnisskap í báðum liðum. Úrslitin ræðast í næstsíðustu spurningunni. Þá var spurt um mann sem starfað hefur með tónlistarmanninum Páli Óskari. Hann vann með honum að plötunni Stanslaust stuð sem kom út árið 1993. Tveir menn unnu plötuna með Páli. Annar þeirra var Jóhann Jóhannsson heitinn og spurt var um hinn. Sá er einkar hæfileikaríkur tónlistarmaður þótt hann sé almennt þekktari á öðru sviði. Hér að neðan má sjá hvernig úrslitin réðust í viðureigninni og má með sanni segja að það hafi verið nokkuð ótrúlegt. Þeir sem vilja ekki sjá úrslitin og eiga eftir að horfa á þáttinn í heild sinni á Sýn+ ættu ekki að horfa á myndbrotið hér að neðan. Klippa: Tryggðu sér sigurinn á ótrúlegan hátt Kviss HK Tindastóll Mest lesið Kakkalakkarnir í Ísrael tóku vel á móti Dorrit Lífið Kaffi Flauel er nýtt kaffihús í Árbæ Lífið samstarf Fyrsta myndbandi Tár leikstýrt af Baldvin Z Tónlist Hálfnakinn steggur handtekinn á Arnarhóli Lífið Úlfurinn át þá alla Gagnrýni Hvað veistu um… pitsur? Lífið Sjálfið okkar: Hvers vegna kaupum við nammi við kassann síðdegis? Áskorun Hilmir Snær svarar gagnrýnendum Menning Gengst við dulnefninu en vill samt ekki kannast við það Menning Tryggðu sér sigurinn á ótrúlegan hátt Lífið Fleiri fréttir „Eins og ein sál í tveimur líkömum“ Tryggðu sér sigurinn á ótrúlegan hátt Kakkalakkarnir í Ísrael tóku vel á móti Dorrit Extreme Chill í febrúar í stað september Hálfnakinn steggur handtekinn á Arnarhóli Noah Wyle sá kynþokkafyllsti í heimi Jay-Z sér um hálfleikssýningu Ofurskálarinnar 2027 Hvað veistu um… pitsur? Star Trek-leikarinn Walter Koenig látinn Chris Brown á skilorði Ný skjöl: Var túlkur Kennedys á mála hjá KGB? Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði Tom Brady og Candice Swanepoel slá sér upp Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Stjörnulífið: Laumugifting í helli Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Krakkatía vikunnar: Illmenni, bofs og Einar Áskell ADHD-ið geri Jón Gnarr fullkominn fyrir opið samband Blóð og hryllingur í grænmetisdeildinni Draugar og ófreskjur taka yfir Húsdýragarðinn Smáhestar flúðu úr verslunarmiðstöð Skrifborð Megasar eins og hjá skurðlækni Þurfti að vara syni sína við eftir umfjöllun um meintan eltihrelli Fór á skeljarnar á toppi hæsta tinds Fréttatía vikunnar: MS, þungunarpróf og glaumgosi Dóttir ísdrottningar fetar í fótspor móðurinnar Sjá meira