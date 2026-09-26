Elva Hrönn Hjartardóttir, fyrrverand frambjóðandi til formanns VR, sakar Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, um að hafa hrekið hana úr starfi eftir að þau tókust á um formannsembætti VR. Hún gleymi aldrei svip Ragnars þegar hún tilkynnti honum um framboðið en hatur hafi skinið úr andliti hans. Ragnar og stuðningsmenn hans hafi gert allt til að sverta mannorð hennar og var það ekki hennar ákvörðun að segja skilið við VR eftir sigur Ragnars.
Elva Hrönn deilir frásögninni í langri færslu á Facebook-síðunni sinni. Atburðir síðustu daga hafi vakið upp minningar af þessum tíma en töluvert hefur verið fjallað um afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar sem mennta- og barnamálaráðherra og síðan úr Flokki fólksins.
Skilaboð aðstoðarkonu Guðmundar hafa verið mikið til umræðu en umrædd aðstoðarkona er eiginkona Ragnars Þórs sem varð þá arftaki Guðmundar eftir að hann lét af ráðherraembættinu.
Þar áður var Ragnar Þór formaður VR og fyrir fjórum árum ákvað Elva Hrönn að bjóða sig fram til formanns VR á móti honum. Nokkrar ástæður voru fyrir framboðinu, meðal annars hafi hún verið hvött til þess af kollegum og stjórnmálafólki en lengi vel var Elva Hrönn meðlimur í VG. Þá taldi hún að hún hefði allt sem þurfti til að gegna embættinu af alúð, eldmóði og virðingu.
„Ég var vel að mér í málum og tilbúin að læra meira og ná tökum á starfinu með öflugt og gott fólk mér við hlið. Í þriðja lagi hafði þáverandi formaður (og núverandi ráðherra) þróað með sér óþol?/hatur? á mér. Honum fannst ég „of pólitísk“ (heyrði ég úr innsta koppi) og sá í mér andstæðing – og því vissara að losna við mig. Það var ekki bara mín upplifun,“ skrifar Elva í færslunni.
Fyrst um sinn hafi hún og Ragnar verið góðir vinir og unnið vel saman. Auk starfa sinna hjá VR hafi hún tekið að sér fjölda verkefna hjá Landssambandi íslenskra verzlunarmanna og í raun verið orðin framkvæmdastýra sambandsins án þess að vera með neinn titil.
„Eftir því var tekið og eftir einhvern tímann stakk ónefndur formaður upp á því við Ragnar að á næsta þingi myndu þeir leggja til að ég tæki við af Ragnari sem formaður LÍV og Ragnar stíga til hliðar (úr embætti sem hann hafði lítið sem ekkert sinnt en þáð laun fyrir) og sinna einungis störfum sínum sem formaður VR (enda ekki lítið starf það).“
Elva hafði ekki vitað af samtalinu fyrr en formaðurinn hringdi í hana og hafði miklar áhyggjur af því hver viðbrögð Ragnars hefðu verið við uppástungunni. Hún heldur að ósættið þeirra á milli hafi hafist fyrir þetta atvik en staða hennar innan VR hafi versnað til muna eftir þetta atvik.
Hann hafi nýtt veikindaleyfi sem hún fór í vegna brjóskloss og vinnuálags til að koma henni úr starfi LÍV og síðar var hún útilokuð frá vettvangi þar sem ákvarðanataka fór fram. Elva Hrönn tekur sem dæmi þing ASÍ þar sem lykilfulltrúar gengu út í mótmælaskyni, þar á meðal Ragnar Þór. Starfsfólk VR var sett ofar á lista yfir þingfulltrúa, sem tíðkaðist ekki, á meðan Elva Hrönn var enn þá neðst á lista.
„Ég reikna með að hann hafi haldið að það myndi setja aðgerðaplan hans um að storma út, í hættu.“
Spennan hafi svo magnast eftir að Elva tilkynnti framboð sitt til formanns. Hún vissi að hún væri að fara að taka einn erfiðasta slag lífs síns.
„Ég var farin að hugsa með mér að hann hlyti að vera farinn að kokka upp plan til að losna við mig úr starfi. Ég fékk staðfestingu á þeim áhyggjum mínum og grunsemdum þegar ég tilkynnti framkvæmdastjóra VR að ég hygðist bjóða mig fram til formanns. „Þú veist að ef þú býrð ekki sigur úr býtum þá verður þér ekki stætt í starfi eftir kosningar.“ Einhvern veginn svona orðaði framkvæmdastjórinn það. Og ég vissi að hann hafði rétt fyrir sér,“ skrifar Elva.
„Engu að síður fann ég bara svo sterkt að þetta væri eitthvað sem ég varð að gera og ef ég ætlaði í þessa vegferð væri þetta tímapunkturinn. Á sama tíma og ég var viss um það var ég líka miður mín yfir því sem ég myndi missa ef niðurstaðan yrði ekki mér í vil; frábæran vinnustað og samstarfsfólk.“
Elva rifjar einnig upp þegar hún sagði Ragnari frá framboðinu eftir að hafa rætt við framkvæmdastjóra VR.
Ég mun aldrei gleyma svipnum á Ragnari, hatrinu og vandlætingunni sem skein úr andlitinu á honum – og glottinu sem sagði meira en þúsund orð og ég túlkaði sem svo að honum hlyti að finnast ég hafa fært honum brotthvarf mitt úr VR á silfurfati. “
Ég mun aldrei gleyma svipnum á Ragnari, hatrinu og vandlætingunni sem skein úr andlitinu á honum – og glottinu sem sagði meira en þúsund orð og ég túlkaði sem svo að honum hlyti að finnast ég hafa fært honum brotthvarf mitt úr VR á silfurfati. “
Bæði Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir, eiginkona Ragnars, og ónefnd þingkona Flokks fólksins sem síðar varð ráðherra, nýttu stöðu sína til að sverta mannorð Elvu og skipta sér af formannsslagnum.
„Ég var því ekki bara að taka slaginn á móti sitjandi formanni VR, heldur lykilfólki í Flokki fólksins líka.“
Ragnar Þór var endurkjörinn formaður VR með 57 prósent atkvæða gegn 39,4 prósentum Elvu. Kosningaþátttakan var rétt rúmlega þrjátíu prósent og hafði þá aldrei verið meiri í sögu félagsins.
„Þegar ég hafði fengið örlítinn tíma til að ná áttum tók við formleg „uppsögn“ á starfi mínu og ósköp venjulegur uppsagnarsamningur, sem tók engan veginn tillit til aðstæðna (fékk vinnu stuttu síðar og þá bara greiddan mismun á launum frá VR),“ skrifar Elva.
„Ég sagði ekki upp, bara svo það sé sagt.“
Hún rifjar svo upp mál Ragnars þegar hann bauð sig fram til Alþingis á sama tíma og hann gegndi formennsku í VR. Hann fékk síðan biðlaun upp á 10,2 milljónir og uppsafnað orlof.
„Og í dag er hann ráðherra. Eitthvað hlýtur neyðarsjóðurinn hans að vera að gildna núna,“ skrifar Elva.
Elva Hrönn segist hafa setið lengi á sér við að gera upp brotthvarf sitt úr VR. Slagurinn hafi tekið bæði andlega og líkamlega á.
„En mér fannst ég líka ein að því leyti að þegar á reyndi í miðjum slag heyrðist ekkert opinberlega frá þeim formönnum og lykilpersónum sem höfðu hvatt mig í upphafi. Ég tel að slíkar stuðningsyfirlýsingar hefðu skipt sköpum og mér fannst ég að einhverju leyti hafa verið látin taka slaginn ein fyrir þeirra hönd. Það tók líka á.“
Hún hafi skrifað langa færslu fyrir ári þegar fjallað var um biðlaun Ragnars en síðar kosið að birta hana ekki.
„En þegar maðurinn sem hrakti mig úr starfi (allavega af orðum framkvæmdastjóra að dæma) er nú orðinn ráðherra yfir meðal annars vinnumarkaðsmálum og komið hefur í ljós hvernig hann komst í það embætti get ég bara ekki setið á mér lengur,“ skrifar hún.
„Ég tengi óþægilega við upplifun Guðmundar Inga og finn mikið til með honum. Sama hvað fólki fannst um hann sem ráðherra, hann á alls ekki skilið slíka framkomu sem honum hefur verið sýnd. Ekkert frekar en ég átti skilið þá framkomu sem mér var sýnd.“