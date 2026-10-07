Manchester City-goðsögn hættir við að hætta Andri Broddason skrifar 7. október 2026 23:00 David Silva hefur óvænt gengið til liðs við Sha Tin sem spilar í Hong Kong. Laurence Griffiths/Getty Images David Silva, fyrrum leikmaður Manchester City, hefur tekið skóna af hillunni en hann hefur gengið til liðs við Sha Tin sem leikur í úrvalsdeildinni í Hong Kong. Silva lagði upprunalega skóna á hilluna árið 2023 eftir að hann meiddist á undirbúningstímabili með Real Sociedad. Hann sleit krossband og sá sér ekki fært að geta spilað almennilega og ákvað því að leggja skóna á hilluna. View this post on Instagram A post shared by 至尊沙田足球會 Supreme Shatin Football Club (@supremeshatinfc) Hann átti virkilega sigursælan feril hjá Manchester City en hann var hjá félaginu í tíu ár. Hann vann ensku úrvalsdeildina fjórum sinnum með City en tímasetningin á endurkomu hans er óheppileg þar sem Manchester City var dæmt sekt í 114 kæruliðum fyrir nokkrum vikum. Sha Tin er í áttunda sæti úrvalsdeildarinnari í Hong Kong þegar aðeins fjórar umferðir eru búnar. Næsti leikur liðsins er 18. október og vona stuðningsmenn Sha Tin að David Silva verði klár fyrir leikinn. Það mun þó teljast vera bjartsýni þar sem það er mikil aðlögun fyrir David Silva að fara til lands sem er langt frá Spáni. Einnig er óvíst í hvernig líkamlegu standi Silva verður þegar hann mætir á æfingar með félaginu. Manchester City Fótbolti Mest lesið Ísland að beygja út af bakdyraleiðinni á EM? Fótbolti Næst ekki í Kane og tvísýnt hvort hann komi Körfubolti Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Fótbolti Messi var farinn að hágráta fyrir leik en kvaddi með stæl Fótbolti Birkir heldur metinu og eignast aðra dóttur Fótbolti Lofsöng Sveindísi: „Tekið gríðarlegum framförum frá því í fyrra“ Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Leitast eftir óprenthæfri hvatningu Sport Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Fótbolti Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Bæði leikmönnum og áhorfendum í höllinni gert að víkja í miðjum leik Handbolti Fleiri fréttir Býður sig fram á móti Infantino Ibrahimagic framlengir við Víking Leggur skóna á hilluna Andar léttar: Skilorðsbundið bann fyrir njósnirnar Ísland að beygja út af bakdyraleiðinni á EM? Upp um eitt sæti á heimslistanum Rekinn frá Tyrkjum Arteta framlengir við Arsenal Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Dregið á föstudag: Sjáðu mörk og fögnuð ungu strákanna okkar Lofsöng Sveindísi: „Tekið gríðarlegum framförum frá því í fyrra“ Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Birkir heldur metinu og eignast aðra dóttur Messi var farinn að hágráta fyrir leik en kvaddi með stæl Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Fagnar stiginu: „Ég var að fíla Eistana“ „Bara lét okkur heyra það í hálfleik“ „Svo lengi sem ég get hlaupið vil ég spila fyrir Ísland“ „Hefðum tapað ef Hákon væri ekki í markinu“ „Það sem svíður mest“ Uppgjörið: Eistland - Ísland 0-0 | Markalaust en strákarnir á toppnum Einkunnir Íslands: Takmörkuð gæði í Tallinn Ronaldo segir þjálfarann hafa svikið sig Unnu stórsigur og komu Íslandi í umspil Króatía - Spánn 2-1 | Varamaðurinn bjargaði sigri fyrir Spán Kane með tvennu í öruggum sigri Byrjunarlið Íslands: Fimm breytingar og Gylfi inn Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Leikdagur í Tallinn: Hitað upp á Íslandstorgi fyrir mikilvægan leik Sjá meira