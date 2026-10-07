Upp um eitt sæti á heimslistanum Valur Páll Eiríksson skrifar 7. október 2026 13:31 Andri Lucas Guðjohnsen skoraði fyrri leiknum við Eistland sem lauk með jafntefli, líkt og leiknum í gær. Anton/Vísir Íslenska karlalandsliðið í fótbolta fer upp um eitt sæti eftir tvo sigra og tvö jafntefli í nýliðnum landsliðsglugga. Allir andstæðingar liðsins eru neðar á listanum. Ísland byrjaði og lauk landsleikjaglugganum á jafntefli við Eistland, en síðari leiknum við Eista lauk með markalausu jafntefli í gær. Eistar eru neðstir liðanna fjögurra á listanum en þeir fóru líkt og Íslendingar taplausir í gegnum fjögurra leikja verkefnið. Ísland fer upp um eitt sæti á heimslista FIFA, úr 74. sæti í það 73. Bæði Lúxemborg og Búlgaría falla á listanum. Búlgaría fer niður um heil fimm sæti í 90. sæti listans og Lúxemborg niður um þrjú í 101. sæti. Eistar fara aftur á móti upp um heil fimm sæti en er áfram neðsta lið listans í riðlinum og sitja í 122. sæti. Ísland er efst í riðlinum í C-deild Þjóðadeildarinnar með átta stig eftir fyrstu fjóra leikina, Eistland er með sex stig, Búlgaría fjögur stig og Lúxemborg þrjú stig. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Messi var farinn að hágráta fyrir leik en kvaddi með stæl Fótbolti Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Fótbolti Birkir heldur metinu og eignast aðra dóttur Fótbolti Lofsöng Sveindísi: „Tekið gríðarlegum framförum frá því í fyrra“ Fótbolti Næst ekki í Kane og tvísýnt hvort hann komi Körfubolti Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Íslenski boltinn Bakgarðsáskorunin: Leitast eftir óprenthæfri hvatningu Sport Dregið á föstudag: Sjáðu mörk og fögnuð ungu strákanna okkar Fótbolti Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Fótbolti Fleiri fréttir Upp um eitt sæti á heimslistanum Rekinn frá Tyrkjum Arteta framlengir við Arsenal Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Dregið á föstudag: Sjáðu mörk og fögnuð ungu strákanna okkar Lofsöng Sveindísi: „Tekið gríðarlegum framförum frá því í fyrra“ Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Birkir heldur metinu og eignast aðra dóttur Messi var farinn að hágráta fyrir leik en kvaddi með stæl Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Fagnar stiginu: „Ég var að fíla Eistana“ „Bara lét okkur heyra það í hálfleik“ „Svo lengi sem ég get hlaupið vil ég spila fyrir Ísland“ „Hefðum tapað ef Hákon væri ekki í markinu“ „Það sem svíður mest“ Uppgjörið: Eistland - Ísland 0-0 | Markalaust en strákarnir á toppnum Einkunnir Íslands: Takmörkuð gæði í Tallinn Ronaldo segir þjálfarann hafa svikið sig Unnu stórsigur og komu Íslandi í umspil Króatía - Spánn 2-1 | Varamaðurinn bjargaði sigri fyrir Spán Kane með tvennu í öruggum sigri Byrjunarlið Íslands: Fimm breytingar og Gylfi inn Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Leikdagur í Tallinn: Hitað upp á Íslandstorgi fyrir mikilvægan leik Skrýtinn leiktími og leikmenn því ekki með fulla stjórn Af hverju er svona mikilvægt að vinna riðilinn? Utan vallar: Sögufræg vinátta lögð til hliðar í stutta stund með ógn úr austri til staðar Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Býst við dæmigerðum leik upp á Skaga í Tallinn Sjá meira