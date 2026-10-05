Innlent

Rubio lentur á Ís­landi

Samúel Karl Ólason skrifar
Marco Rubio heilsar Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur eftir lendingu.
Marco Rubio heilsar Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur eftir lendingu.

Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, er lentur í Keflavík. Hann segist mættur hingað til að ræða sameinleg forgangsmál Íslands og Bandaríkjanna, eins og öryggi á norðurslóðum, efnahagstengsl og varnarsamstarf.

Hingað er ráðherrann kominn til að funda með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra, og heldur hann síðan til Grikklands og Frakklands á morgun.

Áður en hann steig upp í Boeing C-32A flugvél flughers Bandaríkjanna sem notuð er til að flytja ráðherra og embættismenn var Rubio spurður út í ferðina og sagðist hann spenntur fyrir henni.

Í tilkynningu frá bandaríska utanríkisráðuneytinu hefur komið fram að Rubio muni ræða „efnahagsmál og öryggissamstarf“ á Íslandi.

Ráðherrann birti tíst eftir lendinguna þar sem hann segist mættur á klakann til að ræða sameiginleg forgangsmál Íslands og Bandaríkjanna. Hann nefnir öryggi á norðurslóðum, sterkari efnahags- og orkumálatengsl og nánara varnarsamstarf.

Þegar blaðamaður sagði fyrr i dag „Nú ert þú á leið til Íslands, augljóslega í dag...“ greip Rubio frammí fyrir honum og sagði: „Er það!?! Enginn sagði mér það!“

Þessi hluti svars Rubio var klipptur úr myndbandi AP fréttaveitunnar sem birt var fyrr í dag. Þá sagðist hann aldrei hafa komið hingað til lands áður.

Billy Long sendiherra, Þorgerður Katrín og Rubio.
Þríeykið gengur frá flugvélinni.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Bandaríkin Utanríkismál

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