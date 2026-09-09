Innlent

Breytingar á innan­lands­flugi vegna bilunar

Lovísa Arnardóttir skrifar
Icelandair segir að flugleggjum verði fjölgað til að bregðast við biluninni.
Icelandair segir að flugleggjum verði fjölgað til að bregðast við biluninni. Vísir/Vilhelm

Icelandair þarf að gera breytingar á innanlandsflugáætlun tímabundið vegna bilunar á einni flugvélanna sem sinna fluginu. Í tilkynningu kemur fram að breytingin muni vara frá og með morgundeginum, 10. september, og í tvær vikur.

Til að lágmarka áhrif kemur fram í tilkynningu að félagið hafi bætt við fimmtán aukaferðum til Akureyrar og Egilsstaða frá og með morgundeginum, fimmtudeginum 10. september, og næstu tvær vikurnar.

Um er að ræða eina af tveimur DHC 8 Q400 flugvélum Icelandair. Um þær segir á vef félagsins að þær séu stærri, hafi meiri flugdrægni og 30 prósent meiri flughraða en hefðbundnar vélar af sambærilegri gerð. Vélarnar séu notaðar í innanlandsflug en þær fari líka sífellt fleiri ferðir til Grænlands. Í vélunum er pláss fyrir 76 farþega og fjögurra manna áhöfn.

Í tilkynningu Icelandair segir að þó svo að sætaframboð verði tímabundið minna en venjulega verði unnið markvisst að því að tryggja sem besta þjónustu og flugframboð til farþega.

„Við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum sem þessi staða kann að valda og hvetjum farþega sem hyggjast ferðast innanlands á þessu tímabili til að bóka flug með fyrirvara eftir því sem kostur er,“ segir í tilkynningu Icelandair um málið.

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