Breytingar á innanlandsflugi vegna bilunar Lovísa Arnardóttir skrifar 9. september 2026 10:02 Icelandair segir að flugleggjum verði fjölgað til að bregðast við biluninni. Vísir/Vilhelm Icelandair þarf að gera breytingar á innanlandsflugáætlun tímabundið vegna bilunar á einni flugvélanna sem sinna fluginu. Í tilkynningu kemur fram að breytingin muni vara frá og með morgundeginum, 10. september, og í tvær vikur. Til að lágmarka áhrif kemur fram í tilkynningu að félagið hafi bætt við fimmtán aukaferðum til Akureyrar og Egilsstaða frá og með morgundeginum, fimmtudeginum 10. september, og næstu tvær vikurnar. Um er að ræða eina af tveimur DHC 8 Q400 flugvélum Icelandair. Um þær segir á vef félagsins að þær séu stærri, hafi meiri flugdrægni og 30 prósent meiri flughraða en hefðbundnar vélar af sambærilegri gerð. Vélarnar séu notaðar í innanlandsflug en þær fari líka sífellt fleiri ferðir til Grænlands. Í vélunum er pláss fyrir 76 farþega og fjögurra manna áhöfn. Í tilkynningu Icelandair segir að þó svo að sætaframboð verði tímabundið minna en venjulega verði unnið markvisst að því að tryggja sem besta þjónustu og flugframboð til farþega. „Við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum sem þessi staða kann að valda og hvetjum farþega sem hyggjast ferðast innanlands á þessu tímabili til að bóka flug með fyrirvara eftir því sem kostur er,“ segir í tilkynningu Icelandair um málið. Flug Reykjavíkurflugvöllur Icelandair Mest lesið „Ég er hræddur við þessa menn“ Innlent Biður Loga afsökunar „á dónaskapnum“ Innlent Stærðfræðin vefst fyrir íslenskum stúlkum Innlent Bannar innflutning á kanadískum vörum Erlent Réðust á fleiri olíuflutningaskip Erlent Töluðu saman í klukkutíma Erlent Sumir framhaldsskólar líti fram hjá unglingadrykkju Innlent Haraldur Noregskonungur borinn til grafar Erlent Segir þörf á samheldni innan „evrópsku fjölskyldunnar“ Innlent „Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur“ Innlent Fleiri fréttir „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Breytingar á innanlandsflugi vegna bilunar Langflestir upplifðu sólmyrkvann Sumir framhaldsskólar líti fram hjá unglingadrykkju Kristrún flytur stefnuræðuna „Ég er hræddur við þessa menn“ Ekkert heitt vatn á Suðurnesjum í dag Stærðfræðin vefst fyrir íslenskum stúlkum Biður Loga afsökunar „á dónaskapnum“ Vanti ekki fjármagn eða hjálpargögn heldur þrýsting á Ísrael Sex gistu í fangageymslu í nótt Segir þörf á samheldni innan „evrópsku fjölskyldunnar“ Aðeins um 28 prósent innflytjenda með grunnfærni í lesskilningi „Það kostar peninga að afla peninga“ Ekki þurfi mikið til að EES-samningurinn rakni upp Íkveikja í miðborginni Rukka meira fyrir aksturinn og sérstaklega fyrir veginn Þjóðin eigi náttúrupassa skilið „Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur“ Ávarp Höllu: „Slíkur missir snertir okkur öll“ „Maður á ekki að fara í felur með það sem maður er að gera“ Ætlaður hnífur sé tannbursti sem hafi róandi áhrif „Held að ráðherra hafi slegið góðan tón í dag“ Menntavísindasvið greinir PISA-niðurstöður PISA: „Þetta er ákveðinn sorgardagur“ Hafi sest upp í bílinn fyrir mistök Svona var bein útsending Vísis frá setningu Alþingis „Við skulum bara spyrja að leikslokum“ Þingmálaskrá vetrarins: Sanngirnisbætur, sveitarstjórnarlög og samfélagsmiðlabann Viðbrögð við sláandi PISA-könnun Sjá meira